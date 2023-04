Duisburg: Großeinsatz in Fitnessstudio – Mehrere Verletzte

Ein Polizist steht mit einer Maschinenpistole in Duisburg. Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Innenstadt sind mehrere Personen schwer verletzt worden. Foto: Christoph Reichwein/dpa

In einem Fitnessstudio in Duisburg sollen zwei Männer auf Besucher eingestochen haben. Wie viele Verletzte es gibt, ist noch unklar. Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort.

In Duisburg ist die Polizei am Dienstagabend zu einem Großeinsatz ausgerückt. Wie die Polizei im Onlinedienst Twitter mitteilte, war es in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt zu einem Angriff mit Verletzten gekommen. Die Bevölkerung wurde gebeten, den Bereich um die Schwanenstraße großräumig zu meiden.

Im Zusammenhang mit dem Angriff hat die Polizei die Bevölkerung aufgefordert, den betreffenden Bereich um das Rathaus in der Innenstadt zu meiden. „Wir sind mit starken Kräften vor Ort“, sagte ein Sprecher der Essener Polizei am Dienstagabend dpa.

Auf Twitter bittet die Polizei um Hinweise: „Aktueller #Polizeieinsatz in der Schwanenstraße – #DU-Altstadt: Mehrere Schwerverletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Wir bitten mögliche Zeugen sich umgehend bei der Polizei zu melden. #DU1804“.

Die Situation sei „unübersichtlich“, erklärte die Polizei. Wie der WDR berichtete, sollen in dem Fitnessstudio zwei Täter auf Besucher eingestochen haben. Laut der „Bild“-Zeitung gab es mindestens vier Verletzte, demnach war die Polizei von einer Amok-Tat ausgegangen. Unklar ist, ob Täter flüchtig sind.

Die Essener Polizei hatte die Pressearbeit übernommen. Wie viele Verletzte es gegeben hat, könne er noch nicht sagen. Auch zur Anzahl der Täter könne er noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen liefen. (dpa/red)