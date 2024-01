Vier Tote und mehrere Schwerverletzte bei Krankenhausbrand in Uelzen

Bei einem Brand in einem Krankenhaus im niedersächsischen Uelzen sind am Donnerstagabend vier Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Lüneburg am Freitag weiter mitteilte, erlitt eine einstellige Zahl von Menschen schwere Verletzungen. Zunächst hatte die Polizei in der Nacht von einem Toten und vielen Verletzten gesprochen.

Laut Polizei brach das Feuer am Donnerstagabend im dritten Obergeschoss eines Gebäudeflügels des Klinikums Uelzen aus. Es sei zu starker Rauchentwicklung gekommen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte seien Hilferufe zu hören gewesen. Die Feuerwehr habe Rettungsmaßnahmen eingeleitet und zusammen mit der Polizei mehrere Menschen in Sicherheit gebracht.

Durch das schnelle Eingreifen sei eine Ausbreitung des Feuers verhindert worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Brandursache blieb unklar. Nach Angaben eines Sprechers wird in alle Richtungen ermittelt. Zudem solle ein Gutachten Aufschluss zur Brandursache geben. Ersten Schätzungen zufolge könnte sich der Gesamtschaden auf mehr als eine Million Euro belaufen.

(afp)