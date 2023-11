Zehn Tonnen Weizen auf Straße verloren: Stundenlange Reinigungsarbeiten

Ein bislang unbekanntes Gefährt hat auf einer Landstraße in Rheinland-Pfalz zehn Tonnen Weizen verloren. Die Ladung war am Mittwochmorgen über mehrere hundert Meter auf einer kurvenreichen Strecke bei Alken im Landkreis Mayen-Koblenz verteilt, wie die Polizeidirektion Koblenz am Sonntag berichtete.

Die Polizei vermutete, dass ein Lkw- oder Traktorgespann das Getreide wegen unzureichender Sicherung verlor. Die Aufräumarbeiten durch Feuerwehr und Straßenmeisterei dauerten rund vier Stunden.

So lange blieb die Strecke komplett gesperrt werden. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum Verursacher. (afp)