Zug fährt bei Köln in Gruppe von Bauarbeitern: Zwei Tote

Südlich von Köln kommt es zu einem schlimmen Unfall. Ein Zug fährt in eine Gruppe von Menschen. Vieles ist zunächst unklar, fest steht aber: Es gibt Tote und Verletzte.

Bei einem Zugunglück sind in Hürth bei Köln am Donnerstag zwei Menschen von einer Bahn erfasst worden und ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen handle es sich bei den Toten um Bauarbeiter, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Köln. Zudem sollen demnach fünf weitere Menschen verletzt worden sein. Rettungskräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die Verletzten.

Nähere Angaben zur Identität der Toten lagen zunächst nicht vor. Nach Angaben eines Sprechers der Kreispolizeibehörde des Rhein-Erft-Kreis in Hürth war der Zug von Köln in Richtung Koblenz unterwegs, als er am Vormittag in die Gruppe der Arbeiter fuhr. Sie sollen am Unglücksort im Auftrag der Deutschen Bahn beschäftigt gewesen sein.

Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtete, soll der Unfall an einem Bahnübergang passiert sein. Laut einer Bahnsprecherin handelte es sich um den Intercity (IC) 2005, der von Emden in Richtung Koblenz unterwegs war.

Wie es zu dem Unglück kam, werde ermittelt. Da sich Fahrgäste in dem Zug befanden und mehrere Zeugen den Vorfall beobachteten, seien Seelsorger im Einsatz. Die Bahnstrecke wurde zur Unfallaufnahme gesperrt. Das Unglück ereignete sich gegen 11:30 Uhr. (afp/dpa/red)