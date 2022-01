Amoklauf auf Uni-Campus in Heidelberg: Mehrere Verletzte, Täter tot

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot am 24. Januar 2022 im Neuenheimer Feld in Heidelberg im Einsatz. Foto: DANIEL ROLAND/AFP via Getty Images

Auf dem Uni-Gelände in Heidelberg läuft ein Großeinsatz der Polizei. Eine Person soll mehrere andere Menschen verletzt haben. Die Polizei bittet das Gelände zu meiden.

Bei einem Amoklauf während einer laufenden Vorlesung an der Universität Heidelberg hat ein Mann vier Menschen durch Schüsse zum Teil schwer verletzt. Im Anschluss an die Attacke sei der mit einer Langwaffe bewaffnete mutmaßliche Angreifer in den Außenbereich der Hochschule geflohen, teilte die Polizei in Mannheim am Montag mit. Der Angreifer sei tot, die Polizei gehe von einem Einzeltäter aus. Der Amokläufer soll nach dpa-Informationen selbst Student gewesen sein.

Angaben zu den Todesumständen und zum möglichen Motiv der Attacke machten die Ermittler zunächst nicht. Der Tatort befindet sich im Gebiet Neuenheimer Feld. Dort löste die Polizei einen Großeinsatz aus. Es sei aber nach dem Tod des Angreifers keine Gefahrenlage mehr gegeben.

Die Ermittlungen vor Ort liefen auf Hochtouren, die Polizei schaltete auch ein Bürgertelefon. Im Tagesverlauf sollten noch weitere Informationen veröffentlicht werden.

Auf dem Campus im Stadtteil Neuenheim am nördlichen Neckarufer befinden sich vor allem naturwissenschaftliche Fakultäten der Universität, Teile des Universitätsklinikums und der Botanische Garten.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) erklärte, seine Gedanken seien bei den Opfern und Menschen vor Ort. „Danke an die Einsatzkräfte für ihren Dienst.“ (dpa/afp/red)