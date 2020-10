Auto rast im Kreis Viersen in Menschengruppe: ein totes Kind und drei Schwerverletzte

Ein Auto ist im Kreis Viersen in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag in eine Menschengruppe auf einem Gehweg gefahren. Ein Mensch wurde getötet, mindestens drei weitere wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Autofahrer sei aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Verletzten seien mit Rettungshubschraubern von der Unfallstelle abgeholt worden. Die Straße wurde gesperrt.

Der Unfall ereignete sich am um 16.36 Uhr. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. (afp/rm)