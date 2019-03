Beschnitten in den Tod – 5 Monate alter Junge stirbt nach Beschneidung durch Eltern

In Bologna (Italien) ist Berichten zufolge ein fünf Monate altes Baby nach einer Beschneidung zu Hause ums Leben gekommen. Der Junge sei in einem Krankenhaus in Bologna gestorben, gegen die Eltern werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, berichten italienische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die Ermittlungsbehörden.

Die aus Ghana stammenden Eltern sollen demnach die Beschneidung selbst an ihrem Wohnort in dem Ort Scandiano bei Reggio Emilia vorgenommen haben. Danach habe sich der Zustand des Babys schnell verschlechtert.

Vor allem muslimische und jüdische Familien lassen ihre Kinder aus hygienischen und religiösen Gründen beschneiden. Die Große Moschee in Rom rief Eltern dazu auf, das Ritual in einem Krankenhaus durchführen zu lassen. Auch Gesundheitsministerin Giulia Grillo warnte Eltern davor, die Beschneidungen illegal durchzuführen. Sie schrieb auf Facebook: „Die Gesundheit und das Leben der Kinder ist wichtiger als alles andere.“

Erst im Dezember war ein zweijähriger Junge aufgrund einer Beschneidung in Rom gestorben. Der Zustand seines Bruder konnte im Krankenhaus stabilisiert werden. Der 66-Jährige, der die Beschneidung der Kinder vorgenommen haben soll, wurde festgenommen. (dpa/sua)