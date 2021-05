Berliner LKA nimmt Händler von gefälschten Impfausweisen fest

Laut der Berliner Polizei nahmen Zivilkräfte des Landeskriminalamtes Berlin am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr am U-Bahnhof Kaulsdorf-Nord in Berlin-Hellersdorf drei Männer im Alter von 28, 30 und 39 Jahren fest, die ihnen zuvor gefälschte Impfausweise verkaufen wollten.

Die mit einem Impfaufkleber, Arztstempeln und entsprechenden Unterschriften versehenen Dokumente sollen zuvor über einen Messengerdienst angeboten worden sein. Neben den fünf zum Kauf angebotenen falschen Impfausweisen fanden die Beamten in dem zur Übergabe mitgeführten Pkw der Tatverdächtigen zwei weitere gefälschte Impfausweise. Die Dokumente wurden beschlagnahmt.

Die drei Männer wurden in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt. Die noch andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des gewerblichen Betrugs führt ein Fachkommissariat des Berliner Landeskriminalamtes. (er)

