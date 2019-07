Dortmund: Afghane soll Ehefrau erstochen haben – Leiche im Reisekoffer

Ein 24 Jahre alter Mann soll seine Ehefrau in Dortmund erstochen und die Leiche anschließend in einem Reisekoffer verstaut haben. Der Afghane sitze in Untersuchungshaft und sei „dringend tatverdächtig“, teilte die Polizei mit.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, in den Morgenstunden des 28.07.2019 seine Ehefrau in Dortmund-Lütgendortmund getötet zu haben. Die zwischenzeitlich durchgeführte Obduktion hat ergeben, dass auf die 21-jährige Afghanin mit einer Vielzahl von Messerstichen eingewirkt wurde.

Nach Polizeiangaben wurde er am Montag in seiner Wohnung in Zwickau vorläufig festgenommen und mit einem Hubschrauber nach Dortmund geflogen. Die Staatsanwaltschaft erließ einen Haftbefehl wegen Totschlags. Das Motiv des mutmaßlichen Täters sei noch unklar, teilte die Staatsanwaltschaft mit. (dpa/nmc)