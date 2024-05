Ehemaliger „CNN“-Moderator enthüllt Impfschaden: „Ich bin selbst krank“

Der frühere „CNN“-Moderator Chris Cuomo sagte in einem kürzlich ausgestrahlten Nachrichtenbeitrag, dass er seit seiner Corona-Impfung unter Symptomen leide.

Cuomo machte diese Enthüllung während seiner Sendung auf dem Sender „NewsNation“, als er einen Krankenpfleger namens Shaun Barcavage interviewte, über den in einem kürzlich erschienenen Artikel der „New York Times“ über Impfschäden berichtet wurde.

„Angst, beschuldigt zu werden“

„Wir wissen, dass Impfstoffe unerwünschte Wirkungen haben können, auch bekannt als Nebenwirkungen, aber niemand spricht wirklich darüber, weil alle zu viel Angst davor haben, beschuldigt zu werden und einfach nur wollen, dass es verschwindet“, sagte Cuomo.

„Aber das Problem ist, dass Menschen wie Shaun – und ich – und Millionen andere, die immer noch seltsame Dinge mit ihrem Blutbild und ihrem Leben und ihren Gefühlen – Sie wissen schon, körperlich – haben, die nicht verschwinden“, fügte er hinzu.

Cuomo ging nicht näher auf seine Symptome oder den Hersteller des Corona-Impfstoffs ein, den er erhalten hatte. Aber während des Interviews bot Cuomo dem Krankenpfleger an, die Informationen seines Arztes mit ihm zu teilen.

„Ich bin selbst krank, aber ich arbeite mit Leuten zusammen, die damit zu tun haben“, sagte Cuomo.

Die Epoch Times bat Cuomo um eine Stellungnahme.

In dem Artikel der „Times“ wurden mehrere Personen interviewt, die nach einer Corona-Impfung unter erheblichen gesundheitlichen Problemen litten.

Michelle Zimmerman, eine ehemalige Doktorandin im Bereich der Neurowissenschaften, sagte, sie sei seit ihrer Impfung gezwungen, bei ihren Eltern zu leben. Sie könne nicht arbeiten, nicht Auto fahren oder längere Zeit stehen. Sie gibt dem Corona-Impfstoff die Schuld, da die Symptome nur wenige Minuten nach der Impfung einsetzten.

Und einige der Befragten wie Barcavage erklärten, dass sie von den US-Gesundheitsbehörden wie der Food and Drug Administration (FDA), den National Institutes of Health (NIH) und den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kaum Unterstützung erhalten haben.

„Ich dachte, dass man mir nach meiner Schädigung helfen würde“, sagte er in dem „NewsNation“-Beitrag mit Cuomo, der letzte Woche ausgestrahlt wurde. „Ich wandte mich an politische Vertreter, die NIH, die CDC, die FDA, aber ich erhielt keine Antworten. Niemand wollte die Sache anfassen.“

Andere Prominente beklagen Impfnebenwirkungen

Außer Cuomo haben nur relativ wenige Prominente über mögliche Impfschäden gesprochen. Einer der wohlhabendsten Menschen der Welt, Elon Musk, sagte jedoch, dass er nach der Impfung beinahe ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Musk enthüllte, dass er letztes Jahr an COVID-19 erkrankte und „leichte Erkältungssymptome“ verspürte. Er nahm mehrere Impfdosen, um reisen zu können. Er offenbarte, dass die „dritte Impfung mich fast ins Krankenhaus gebracht hätte“, wie er in einem Beitrag in den sozialen Medien schrieb.

„Wie viele andere Menschen da draußen haben Symptome, die in Wirklichkeit auf den Impfstoff oder die COVID-Behandlung zurückzuführen sind und nicht auf COVID selbst?“, fragte er.

„Es ist nicht so, dass ich nicht an Impfstoffe glaube – das tue ich. Aber das Heilmittel sollte nicht potenziell schlimmer sein als die Krankheit“, sagte er. „Eine öffentliche Debatte über die Wirksamkeit von Impfstoffen sollte nicht unterbunden werden“, so Musk weiter.

Megyn Kelly

Etwa zur gleichen Zeit erklärte die frühere „Fox News“-Moderatorin und jetzige Podcasterin Megyn Kelly, dass auch sie unter Gesundheitsproblemen im Zusammenhang mit den Corona-Impfungen litt und sich wünschte, sie hätte sich nie impfen lassen.

„Ich bereue es, dass ich mich habe impfen lassen, obwohl ich eine 52-jährige Frau bin, denn ich glaube nicht, dass ich es benötigte“, sagte Kelly in einer Episode ihres Podcasts am 6. September. „Ich denke, es wäre mir gut gegangen.“

„Zum ersten Mal wurde ich bei meiner jährlichen Vorsorgeuntersuchung positiv auf ein Autoimmunleiden getestet. Ich ging zur besten Rheumatologin in New York und fragte sie, ob das mit der Auffrischungsimpfung zusammenhängen könnte, dass ich dann innerhalb von drei Wochen COVID bekam. Und sie sagte ja. Ja. Ich war nicht die Einzige, bei der sie das gesehen hat“, so Kelly weiter.

In den sozialen Medien hatte die Journalistin geschrieben, dass sie die Impfung von Johnson & Johnson erhalten habe. Es ist nicht klar, mit welchem Impfstoff Musk sich impfen ließ.

Immer mehr Daten deuten darauf hin, dass die Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs schwerwiegender sind als bisher angenommen.

Es gibt Studien, welche die Corona-Impfstoffe mit Hautproblemen, Tinnitus, Sehstörungen, Thrombosen und sogar mit Tod in Verbindung bringen.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt Menschen aller Altersgruppen nach wie vor, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, da der Nutzen größer sei als das Risiko einer Nebenwirkung. In einer Ende April veröffentlichten Mitteilung rief die Behörde erneut dazu auf, dass sich Erwachsene ab 65 Jahren mit der neuesten Version des Impfstoffs impfen lassen sollten.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Ex-CNN Host Chris Cuomo Reveals COVID Vaccine Injury: ‚I’m Sick Myself'“. (deutsche Bearbeitung nh)