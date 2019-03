Dortmund: Jugendliche treten Seniorin (85) Rollator weg – Fahndung

Zugetragen hatte sich der Fall im Stadtbezirk Scharnhorst, im Nordosten Dortmunds. An jenem Dienstagmittag, 5. März, gegen 12.30 Uhr, stand eine alte Frau (85) an der Bushaltestelle in Höhe der Hausnummer 269 an der Gleiwitzstraße im sozial schwachen Stadtteil Scharnhorst-Ost, inmitten von Großraumsiedlungen.

Aus dem Durchgang zur U-Bahnhaltestelle „Scharnhorst Zentrum“ kamen ihr etwa acht Jugendliche entgegen.

Aus der Gruppe heraus trat jemand zunächst den Rollator der Frau um. Dann stießen zwei Jugendliche die Dortmunderin zu Boden.“ (Polizeibericht)

Zwei ältere Männer eilten der 85-Jährigen zu Hilfe, wofür sie von den Jugendlichen angepöblet wurden. Schließlich verließen die jungen Ganoven den Ort.

Die Männer halfen der Frau auf die Beine und brachten sie zum nächsten Bus. Erst zuhause bemerkte die Seniorin „die Schmerzen, die sie durch den Sturz erlitten hatte“, erklärte Polizeisprecherin Dana Seketa.

Erst eine Woche später meldete sich die 85-Jährige bei der Polizei, die nun nach möglichen Zeugen des Vorfalls sucht, insbesondere die beiden älteren Männer, die der Frau geholfen hatten.

Täterbeschreibung:

Alter: 16 – 18 Jahre

Aussehen: dunkle bis schwarze Haare

Bekleidung: dunkel bzw. schwarz

Zeugen möchten sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter Telefon 0231 / 132 – 7441 melden. (sm)