Dortmund: Massenschlägerei und Molotow-Cocktails in der Nordstadt – 80 Beteiligte, 100 Polizisten, 3 Verhaftungen

Zu einer bunt gemischten „Auseinandersetzung von Personengruppen unterschiedlicher Nationalitäten“ kam es am Montagnachmittag, 10. Juni, auf dem Schleswiger Platz in der Dortmunder Nordstadt.

Die Zeitung „Der Westen“ charakterisiert die Gegend von Arbeitslosigkeit, Kriminalität und Prostitution betroffen. „Doch am Pfingstmontag ist eine neue Stufe der Gewalt erreicht worden“, heißt es. Berichtet wird von etwa 80 Teilnehmern und rund 150 die Polizei bedrängenden Schaulustigen.

Mehr war aber offensichtlich nicht drin. Immerhin wurden zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren und ein junger Mann (20) von den 100 Einsatzkräften verhaftet – allesamt Syrer, die zudem nach Vernehmung und spurentechnischer Untersuchung sowie Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder laufen gelassen wurden.

Wie es weiter hieß, seien im Umfeld mehrere gefährliche Gegenstände sichergestellt worden. Um was es sich handelte, wurde offiziell aber nicht verraten. Der „Westen“ berichtete von Stuhlbeinen, Holzlatten und diversen Werkzeugen und sogar Molotow-Cocktails, fragte nach, ob dies eine neue Dimension der Gewalt sei. Laut Polizeisprecher Wortmann sei es dies nicht, wohl aber sei der Einsatz von Molotow-Cocktails neu.

Ermittelt wird nun wegen des besonders schweren Falls von Landfriedensbruch. Auch würden weitere Straftatbestände geprüft, versuchte Tötung beispielsweise, hieß es.



Trotz dieses mageren Erfolgs an diesem Tag und dem möglicherweise nicht sehr intensiven Lerneffekt für die jungen Syrer, die vermutlich nach ihrer Rückkehr von ihren Kumpels gebührend gefeiert wurden, lobte die Polizei ihre Effektivität in der Nordstadt generell:

Wir haben in den letzten Jahren mit unserem hohen Engagement in der Nordstadt den Rechtsstaat konsequent durchgesetzt. Die deutliche Senkung der Straftaten in diesem Bereich von über 30 Prozent war das Ergebnis intensiven Personaleinsatzes in Form von starker Präsenz, Schwerpunkteinsätzen und der Arbeit der Ermittlungskommission Nordstadt.“

(Gregor Lange, Polizeipräsident)