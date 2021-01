Dortmunder Polizei erteilt 230 Platzverweise bei Einsatz gegen Raserszene

In Berlin-Reinickendorf ist ein Mensch bei einem vermutetem illegalem Autorennen schwer verletzt worden. Foto: Patrick Seeger/Symbolbild/dpa

Bei einem erneuten Einsatz gegen die sogenannte Raser- und Poserszene hat die Polizei in Dortmund am Freitag- und Samstagabend mehr als 450 Autos und knapp 800 Menschen kontrolliert. Insgesamt seien über 230 Platzverweise erteilt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Elf Autofahrer mussten ihr Fahrzeug stehen lassen, die Betriebserlaubnis der Autos sei erloschen.

Die Dortmunder Polizei geht seit längerer Zeit gegen Raser und Poser vor, die vor allem an Wochenenden abends in Dortmund unterwegs sind. Es gehe darum, verbotene Autorennen zu verhindern, Raser zu stoppen und den Anwohnern zur Nachtruhe zu verhelfen, erklärte die Polizei.

Bei diesem Einsatz seien 65 Warngelder verhängt und 64 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten geschrieben worden, darunter auch 16 wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen. (afp)