Dresden: Marokkaner (28) stirbt an Stichverletzung – Tatverdächtiger in Haft

Am 10.03.2019 gegen 20.00 Uhr kam es in Dresden-Prohlis an der Lübbenauer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Tunesier (38) und einem Marokkaner (28). Dabei ging nach polizeilichen Ermittlungen der Beschuldigte mit einem Messer auf den Marokkaner zu. Dieser starb an den Verletzungen.

Der Verdächtige wurde noch in der Nacht in der Nähe des Tatortes festgenommen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft in der JVA Dresden.

Heute Nachmittag wurde der 38-jährige Tunesier einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den Mann einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. (sua)