Entwarnung in Fulda: Vermisster 8-Jähriger wohlbehalten aufgefunden

Erneut war ein Kind in Fulda verschwunden. Erst am Dienstag fand man die Leiche einer Zweijährigen in einem Kanal. Für den 8-jährigen Melvin endete es glücklich.

Der seit dem frühen Mittwochabend, 2. Dezember, vermisste 8-jährige Melvin „konnte nach intensiven Such- und Ermittlungsmaßnahmen“ am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, wohlbehalten aufgefunden werden.

Der Junge wurde bei einer Bekannten der Familie im Bereich Medebach (NRW) von der Polizei in Empfang genommen und dem Jugendamt in Obhut übergeben, meldete die Polizei Fulda.

Die Hintergründe des Verschwindens und der Reise des Jungen von Fulda aus sind Bestandteil weiterer polizeilicher Ermittlungen: „Die osthessische Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Jungen!“

Der Junge hatte bei seinem Verschwinden bei winterlichen Temperaturen nicht einmal eine Jacke dabei.

2. Dezember: Kind vermisst

Am Mittwochabend gegen 18:50 Uhr verschwand der achtjährige Melvin Luca Weiß aus der ambulanten Jugendhilfe in Fulda.

Der Junge ist 130 cm groß und hat kurze blonde Haare. Er ist bekleidet mit einem orangefarbenen Pullover mit Tigersymbol, grauer Hose und beigefarbenen Schuhen. Er trägt keine Jacke“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei Fulda.

Die Bevölkerung wird gebeten, alle Hinweise über den Aufenthalt des Jungen an das Polizeipräsidium Osthessen weiterzugeben: Telefon 0661 / 1050.

Wie die „Bild“ mitteilte, sei der Junge auch bis zum Donnerstagmorgen noch nicht aufgefunden worden. Eine Jacke habe er nicht bei sich.

Erst am Dienstag wurde die Leiche eines zweijährigen Mädchens in einem Kanal gefunden, das am Montagabend vermisst gemeldet worden war. Unbemerkt hatte die Kleine die elterliche Wohnung verlassen.

Auch eine großangelegte Suchaktion mit Wärmebildkameras, Drohne und einer Hundestaffel noch in derselben Nacht und bei winterlichen Temperaturen brachte keinen Erfolg. Schließlich fanden am nächsten Abend Spezialtaucher den toten Körper des Kindes. (sm)