Europol: Polizei zerschlägt Drogen- und Zigarettenhändlerring

Die Polizei hat einen EU-weit agierenden Drogen- und Zigarettenhändlerring zerschlagen. Wie die europäische Polizeibehörde Europol am Mittwoch in Den Haag mitteilte, wurden bei dem Einsatz „Eisbrecher“ in der vergangenen Woche 22 Verdächtige festgenommen.

Der Chef des Rings, ein 48-jähriger Litauer, sei in Spanien festgesetzt worden. Die Bande hatte hauptsächlich Drogen und Zigaretten nach Großbritannien geschmuggelt und die Gewinne in anderen Ländern hauptsächlich durch Investitionen in Immobilien gewaschen.

Bande auch für Morde verantwortlich

Die „höchst professionelle und gefährliche“ Bande habe in den vergangenen zwei Jahren 680 Millionen Euro eingenommen und sei auch für Morde verantwortlich, hieß es in der Europol-Erklärung.

Rund 450 Polizisten durchsuchten demnach am 15. und 16. Mai 40 Anwesen in Polen, Großbritannien, Litauen und Spanien. Dabei seien Bargeld, Diamanten, Goldbarren und Luxusautos im Wert von insgesamt acht Millionen Euro beschlagnahmt worden. (afp)