Fall Rebecca (15), Berlin: Wirbel um ominöses Spendenkonto und ausgebranntes Auto in Britzer Kleingartenanlage

Noch immer keine Spur von der vermissten Rebecca.

Doch nun tauchte ein ominöses Spendenkonto auf. Eine Freundin der 23-jährigen Schwester des Mädchens postete einen Hinweis darauf im Internet. Es wurde um Spenden über die Plattform „leetchi“ gebeten, schreibt die „Berliner Zeitung“.

Vivien Reusch fragte daraufhin auf Instagramm danach: „Kann mir einer von euch dieses Spendenkonto erklären?“ Denn: „Von meiner Familie stammt es nicht“, zitiert der „Merkur“. Dann verschwand der Aufruf wieder.

Am Sonntag kam ein neues mysteriöses Puzzleteilchen hinzu: Fünf Tage nach Rebeccas Verschwinden entdeckte ein Passant ein brennendes Auto in einer Kleingartenanlage an der Parchimer Allee in Britz. Der Mann meldete gegen 20.30 Uhr Feuer und Rauch aus einem Toyota.

Wie der „Berliner Kurier“ schreibt, brach das Feuer seltsamerweise im Heck des Fahrzeugs aus. Der Wagen wurde dabei zerstört.

Noch gibt es keinen offiziellen Hinweis auf einen Zusammenhang mit dem Vermisstenfall Rebecca. (sm)