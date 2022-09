Grünen-Politiker soll Drohungen gegen sich vorgetäuscht haben

Blick auf ein Emblem der Polizei in NRW an einem Polizeiauto. Symbolbild. Foto: Friso Gentsch/Archivbild/dpa

Ein Mitglied des Stadtrats von Erkelenz in Nordrhein-Westfalen soll Drohungen gegen sich vorgetäuscht haben. Gegen den Mann werde nun ermittelt, teilten die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und die Polizei in Aachen am Freitag mit. Medienberichten zufolge handelt es sich um ein Mitglied der Grünen.

Laut Polizei hatte der Mann seit Juli mehrere Straftaten angezeigt. Dabei habe es sich unter anderem um Bedrohungen gehandelt. Im Rahmen der Ermittlungen habe sich nun jedoch der Verdacht erhärtet, dass es die angezeigten Straftaten nie gegeben habe. Diese seien vorgetäuscht gewesen, eine Bedrohung habe es nicht gegeben.

Der Verdacht sei durch eine Razzia bei dem Stadtratsmitglied und eine Vernehmung des Manns erhärtet worden. Weitere Details nannten die Ermittler nicht. Medien hatten im Juli und August von mehreren Angriffen auf den Mann und auch Morddrohungen gegen ihn berichtet. Auch hieß es, sein Auto sei mit einem Hakenkreuz beschmiert worden. (afp/dl)