Kölner Polizei löst Geburtstagsparty mit 26 Gästen in Ferienwohnung auf

In einer Ferienwohnung in Köln hat die Polizei eine illegale Geburtstagsparty mit 26 Gästen aufgelöst. In der Nacht zu Dienstag feierte eine 19-jährige Aachenerin in der angemieteten Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in Köln-Holweide, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nachbarn meldeten demnach gegen ein Uhr nachts eine Ruhestörung aus dem Keller.

Beim Anblick der Beamten hätten „einige der Gäste versucht wegzurennen, sich hinter Türen zu verstecken oder sich im Badezimmer der Wohnung einzuschließen“, hieß es im Polizeibericht.

Sowohl die Gastgeberin als auch ihre Gäste müssten sich wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung verantworten. Auch den noch unbekannten Vermieter der Ferienwohnung erwartet eine Anzeige wegen des geltenden Beherbergungsverbots. (afp)