Nordbayern: Mann und vierjährige Tochter tot in Badesee in Oberfranken gefunden

In einem Badesee in Oberfranken sind ein Mann und seine vierjährige Tochter tot aufgefunden worden. Die vierköpfige Familie aus Bayreuth habe sich am Donnerstag auf dem Gelände des Badesees in Trebgast aufgehalten, wie die Polizei in Bayreuth mitteilte. Der 27-jährige Mann und seine Tochter waren demnach am Vormittag am See unterwegs, während seine Frau mit einem Kleinkind auf dem weitläufigen Gelände zurückblieb.

Am frühen Donnerstagnachmittag meldete die Frau ihren Mann und ihre Tochter als vermisst, woraufhin eine großangelegte Suchaktion von mehr als hundert Einsatzkräften unter anderem von Polizei und Wasserrettung startete. Gegen 18.00 Uhr wurden die beiden demnach leblos auf dem Grund des Badesees entdeckt und die Leichen geborgen. Reanimationsmaßnahmen waren den Angaben zufolge erfolglos. Die genauen Todesumstände waren noch unklar. (afp)