Mit Steinen, Feuer und Farbe: Anschläge auf Essener Polizeistationen beschäftigen Staatsschutz

Zwei Polizeireviere in Essen wurden am 08.01.2021 angegriffen. Foto: Polizei Essen

In der Nacht zum 18. Januar ereigneten sich in Essen mehrere Angriffe gegen die Polizei. Gegen 2:30 Uhr brannte vor der Polizeiwache im zentralen Essen-Rellinghausen (Frankenstraße 89) ein dort geparkter Streifenwagen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, noch bevor weitere Fahrzeuge oder angrenzende Gebäude in Brand geraten konnten. Das attackierte Einsatzfahrzeug wurde jedoch erheblich beschädigt.

Rund eine Stunde später verübten unbekannte Steinewerfer einen Farbanschlag auf die Polizeiwache an der Hauptstraße Nr. 5 im südwestlichen Essener Stadtteil Kettwig: „Hierdurch wurden mehrere Scheiben, sowie die Fassade beschädigt“, erklärte die Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr in einer Pressemitteilung.

An beiden Tatorten wurden die Spuren gesichert. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen in der Tatnacht zwischen 2 Uhr und 3:30 Uhr, unter Telefon 0201 / 829 – 0 bei der Polizei Essen zu melden. (sm)