Mutter stellt sich nach Fund von Babyleiche in Hessen der Polizei

Nach dem Fund einer Babyleiche durch eine Spaziergängerin in Hessen hat sich die Mutter des Säuglings der Polizei gestellt.

Die Frau suchte am Dienstagabend aus freien Stücken die Polizeistation in Eschwege auf, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Sie machte demnach ausführliche Angaben über die Umstände, unter denen sie den Säugling neben einem Radweg abgelegt hatte.

Zum Motiv der jungen Frau und zur genauen Todesursache machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben. Die Mutter willigte in die Abgabe einer freiwilligen Speichelprobe ein und wurde am Dienstagabend wieder entlassen.

Die Spaziergängerin hatte den toten Säugling am Montag in der Nähe eines Tiermastbetriebs in Waldkappel im Werra-Meißner-Kreis entdeckt. Die Leiche war eingewickelt in einen roten Kapuzenpullover und ein lilafarbenes Handtuch. Die Mutter stammt den Ermittlern zufolge aus dem Werra-Meißner-Kreis.

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!