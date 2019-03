NRW: Einjähriges Mädchen nach Sturz aus Fenster gestorben

Fast drei Tage nach einem Sturz aus einem Fenster in Hagen ist ein einjähriges Baby gestorben. Das Mädchen sei in der Nacht zu Dienstag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte ein Sprecher der Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt mit. Das Kleinkind war am Samstag aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gefallen.

Nach Angaben der Hagener Staatsanwaltschaft gehen die Ermittler von einem Unfall aus. Medienberichten zufolge hatten Passanten das 13 Monate alte Baby nach dem Sturz aus dem Gebäude in der Hagener Fußgängerzone erstversorgt. Dabei sollen Schaulustige gestört haben. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (afp)