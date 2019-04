Phantombild-Fahndung in Schwerte: Falscher Pfleger gesucht – Kam, um Frauen zu waschen

Schwerte, Ruhrgebiet, NRW, am 30. März: Zwischen 7.15 Uhr und 8 Uhr betrat ein unbekannter Mann mindestens drei Zimmer von Beowohnerinnen eines Pflegeheims und erweckte den Eindruck, ein Pfleger zu sein.

Offenbar wurde er in einem der Fälle aus dem Zimmer verwiesen, während er in zwei weiteren Fällen sich den Frauen näherte, sie entkleidete und wusch.

Als der Tatverdächtige von einer echten Pflegerin entdeckt wurde, flüchtete er unerkannt aus dem Heim.

Hinweise auf eine Vergewaltigung haben sich in den anschließenden Untersuchungen nicht ergeben.“ (Polizeibericht)

Die Heimaufsicht alarmierte die Polizei über den Vorfall und in Abstimmung mit den Ermittlern weitere Alten- und Pflegeheime im Kreis Unna. Zudem ging eine Information an die Bezirksregierung Arnsberg heraus, damit diese umliegende andere Heime informieren kann.

Die Kriminalpolizei konnte ein Phantombild des Tatverdächtigen erstellen und bittet nun um Hinweise unter Telefon 02304 / 921 – 3320 oder 921 – 0 und fragt:

Wer kennt diesen Mann?

Täterbeschreibung:

Alter: etwa 30 bis 40 Jahre

Gestalt: ca. 1,70 Meter, schlank

Aussehen: südländisch/nordafrikanisch, schwarze, fettige Haare, Drei-Tage-Bart

Fremder in Zimmer im Pflegeheim

Das Vorgehen erwies sich als richtig: Am 5. April ereignete sich Ähnliches in einem weiteren Pflegeheim in Schwerte, als „ein unbekannter, dunkelhäutiger Mann“ in einem Zimmer angetroffen wurde, in dem sich zu diesem Zeitpunkt keine weitere Person aufhielt.

Das Pflegepersonal sprach den Mann daraufhin an, worauf dieser umgehend flüchtete. In diesem Fall wurde die Person als dunkelhäutig, 1,60 Meter groß und mit schwarzen Haaren beschrieben.

Derzeit könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um ein und dieselbe Person handelt, wie im obigen Fall. (sm)