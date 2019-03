Pilot in Südafrika flog große Passagiermaschinen ohne gültige Lizenz

In Südafrika ist ein Pilot festgenommen worden, der jahrelang große Passagiermaschinen ohne die dafür nötige Fluglizenz geflogen hatte. Der Mann, der über 20 Jahre lang für die Fluglinie South African Airways (SAA) gearbeitet hatte, sei am Montag wegen Urkundenfälschung festgenommen worden, gab Polizeisprecher Vishnu Naidoo bekannt.

Der Pilot William Chandler hatte kürzlich seinen Job verloren, nachdem die Fluglinie bekanntgegeben hatte, dass er ohne gültige Papiere geflogen sei. Laut SAA hatte der Pilot angegeben, im Besitz einer Lizenz für große Passagierflugzeuge zu sein. In Wirklichkeit verfügte er aber lediglich über einen Flugschein für kleine Flugzeuge.

Aufgeflogen war der Fall vergangenen November, als ein Airbus A340-600 mit Ziel Deutschland in Turbulenzen geraten war. Chandler musste als Ko-Pilot ein Ausgleichsmanöver fliegen. Bei den Sicherheitsüberprüfungen der Crew danach flog der Schwindel laut SAA auf. Die Fluglinie will nun „Millionen von Rand“ an Lohnzahlungen von dem Piloten zurückfordern.

Vorerst musste der Pilot eine Kaution von 5000 Rand (310 Euro) hinterlegen. Er muss am 15. Mai vor Gericht erscheinen.

Wieviele Passagiere der Pilot in seiner langjährigen Karriere flog und welche Flugzeug-Modelle wurde nicht bekannt. Medienberichten zufolge war Chandler aber seit 1994 bei der Fluglinie angestellt. (afp)