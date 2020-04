Polizei in Düsseldorf erschießt bewaffneten 32-Jährigen nach Bedrohung

Bei einem Einsatz gegen einen bewaffneten 32-Jährigen hat die Polizei in Düsseldorf am Donnerstag den Angreifer erschossen. Der Mann habe in einer Wohnung im Stadtteil Lierenfeld zunächst seine Eltern mit einer Armbrust und einer Schusswaffe bedroht, Schüsse aus dem Fenster abgefeuert und mit einer brennbaren Flüssigkeit hantiert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt mit. Als die Eltern in Sicherheit waren, griff eine Spezialeinheit mit Diensthund zu.

Der Mann habe daraufhin mit der Armbrust auf den Hund und mit der Schusswaffe auf die Beamten gefeuert, erklärten die Ermittler. Die Beamten erwiderten demnach das Feuer und erschossen den Mann. Von den Polizisten wurde niemand verletzt. Der Hund wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Tierklinik gebracht. Weitere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an. (afp)