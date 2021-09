Razzia in Hessen: Zwei Festnahmen gegen mutmaßlichen Schwarzarbeiterring

Bei einer Razzia gegen einen mutmaßlichen Schwarzarbeiterring in Hessen sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Ermittler durchsuchten am Mittwoch zeitgleich 44 Wohnungen und Geschäftsräume in Kassel und Umgebung, wie das Hauptzollamt in Gießen mitteilte.

Auch im Rhein-Main-Gebiet, in Berlin und Hamburg gab es demnach Durchsuchungen. Hintergrund seien Ermittlungen gegen 25 Beschuldigte wegen des Verdachts der organisierten Kriminalität im Baugewerbe.

Der Bande würden unter anderem Betrug und Hinterziehung von Steuern und Sozialabgaben in Millionenhöhe zur Last gelegt. Sie sollen Bauaufträge im gesamten Bundesgebiet mit Schwarzarbeitern ausgeführt haben. Bei Baustellenkontrollen seien auch immer wieder ausländische Arbeiter aus Osteuropa mit falschen Papieren angetroffen worden.

Bei den festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge um einen 31-Jährigen sowie einen 58-Jährigen mit serbischer beziehungsweise serbischer und deutscher Staatsangehörigkeit. Bei der Razzia waren mehr als 500 Kräfte von Zoll, Polizei und Steuerfahndung im Einsatz. (afp/dl)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!