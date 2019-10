Schüsse und Halsstich auf Marburger Kirmes – Migrantengruppen geraten aneinander – Panik und weinende Kinder

Freitagabend, 11. Oktober, auf der Kirmes in Marburg: Am frühen Abend geraten zwei Gruppen von Asylbewerbern in eine Auseinandersetzung miteinander. Es werden Schüsse gemeldet. Die alarmierte Polizei war kurz nach 18 Uhr vor Ort am Elisabeth-Blochmann-Platz im Großeinsatz.

Ein Beteiligter befindet sich mit einer offensichtlichen Schnitt- oder Stichverletzung im Krankenhaus.“ (Polizeibericht)

Weitere Verletzte soll es nicht gegeben haben. Auf dem Kirmesfest entstand eine chaotische Situation. Zunächst ließ sich nicht feststellen, wer Täter, wer Opfer, wer Zeuge war. Erst nach und nach hätten sich Zeugen gemeldet und der Polizei gelang es, weitere Tatbeteiligte zu identifizieren.

Durch die mit dem Geschehen verbundenen Auswirkungen auf die Besucher der Kirmes war die Situation am Elisabeth-Blochmann-Platz sehr unübersichtlich.“ (Martin Ahlich, Polizeisprecher)

Schließlich wurden zwei Verdächtige mitgenommen. Auch wurden zwei Zeugen zur Anhörung gebracht.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen, Abläufen und Beteiligten laufen. Bei der Schusswaffe handelte es sich offenbar um eine Gaspistole, die ohne Magazin von der DLRG aus der Lahn geborgen wurde.

Über die Identität des Verletzten war zunächst nichts bekannt. „Die erlittenen Verletzungen sind nach jetzigem Wissen nicht lebensgefährlich“, so der Sprecher am späten Freitagabend.

Tumult und Panik auf der Kirmes

Was sich im Polizeibericht relativ harmlos oder vielleicht auch verharmlosend anhört, stellt sich laut „HR“ so dar, dass ein 16-jähriger Jugendlicher durch einen Halsschnitt schwer verletzt wurde. Die Polizei war mit zehn Streifenwagen vor Ort, um die dem Bericht zufolge „tumultartigen Szenen auf dem Elisabeth-Blochmann-Platz zu beenden“.

Der „Stern“ spricht von einem „Halsstich“. Übereinstimmend hingegen war jedoch das Chaos auf der Kirmes. Das Magazin beschrieb es so, es „habe ein großes Durcheinander geherrscht, Menschen seien aufgeschreckt hin- und hergelaufen, Kinder hätten geweint …“.

Laut der „Frankfurter Neuen Presse“ erfolgte der Halsstich nach einem Streit zwischen zwei Personen. Eine Frau aus einem Imbiss kümmerte sich um den Schwerverletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Es soll drei Festnahmen gegeben haben, junge Männer im Alter von 16, 21 und 29 Jahren. Sie wurden am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Nach Angaben der „Bild“ handelt es sich bei den Personen um pakistanische Staatsbürger. Über die Anzahl der Beteiligten der beiden Gruppen konnte offenbar auch am Sonntagabend noch nichts berichtet werden. (sm)