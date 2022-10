Verdächtige wegen geplanter Lauterbach-Entführung verhaftet

Eine Gruppe will bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland und den Sturz der Bundesregierung auslösen. Seit Monaten laufen Ermittlungen gegen Verdächtige, auch wegen einer geplanten Entführung.

Im Zusammenhang mit der mutmaßlich geplanten Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Bundesanwaltschaft eine Frau wegen Terrorverdachts festgenommen. Die 75-jährige Elisabeth R. erkenne die staatliche Grundordnung der Bundesrepublik nicht an, teilte die Behörde am Donnerstag in Karlsruhe mit. Sie habe sich darum einer Gruppierung angeschlossen, die Stromleitungen zerstören wollte, um damit einen Blackout und letztlich bürgerkriegsähnliche Zustände auszulösen.

So solle Deutschland eine konstituierende Versammlung und ein autoritär geprägtes Regierungssystem bekommen – für die Gruppierung bestehe das Deutsche Reich auf Grundlage der Verfassung von 1871 weiter. Bereits im Frühjahr waren vier Verdächtige festgenommen worden, die der Gruppe angehört haben sollen. Sie sollen auch geplant haben, Lauterbach zu entführen und dazu unter Umständen seine Leibwächter zu töten.

Vier Verdächtige festgenommen

Die Gruppe habe aus einem administrativen und einem militärischen Teil bestanden, teilte sie nun mit. Elisabeth R. habe im administrativen Teil der Gruppe eine übergeordnete Stellung innegehabt. Vor allem sei sie in die Versuche anderer Verdächtiger eingebunden gewesen, Waffen und Sprengstoff zu beschaffen. Auch habe sie versucht, ähnlich denkende neue Mitglieder anzuwerben. Sie soll mehrmals eine „rasche Umsetzung des Vorhabens“ eingefordert und Schriftstücke verfasst haben, die bei den geplanten Aktionen verwendet werden sollten.

Im Frühjahr wurden die vier Verdächtigen Thomas O., Sven B., Michael H. und Thomas K. aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands festgenommen. Ende April übernahm die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen. Elisabeth R. sei am Donnerstag im Landkreis Mittelsachsen festgenommen worden, teilte sie nun mit. Bei ihr und einem weiteren Menschen, der nicht beschuldigt werde, habe es Durchsuchungen gegeben.

Festnahme in Sachsen

R. wurde am Donnerstag im Landkreis Mittelsachsen festgenommen. Bei ihr und einem weiteren Menschen, der nicht beschuldigt werde, gab es der Bundesanwaltschaft zufolge Durchsuchungen. Noch am Donnerstag sollte sie dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der entscheidet, ob sie in Untersuchungshaft kommt.

Die Bundesanwaltschaft hält Elisabeth R. für dringend verdächtig, sich als Rädelsführerin an einer terroristischen Vereinigung beteiligt zu haben und als Mittäterin ein hochverräterisches Unternehmen gegen den Bund vorbereitet zu haben.

Lauterbach bedankte sich nach der Festnahme. Er danke „den Kollegen“ des Bundeskriminalamts, „die jeden Tag auch ihre Gesundheit für meinen Schutz riskieren“, erklärte er bei Twitter mit Blick auf seine Personenschützer. Dazu stellte er einen Link zu einem Bericht über die Vorgänge.

Ich bedanke mich bei den Kollegen des BKAs, die jeden Tag auch ihre Gesundheit für meinen Schutz riskieren. https://t.co/82COSOcF2l — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) October 13, 2022

(afp/dpa/dl)