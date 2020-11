Vor AfD-Parteitag: Antifa ruft im Netz zu bundesweiten Aktionen auf

Die Antifa rief für die Tage vor dem AfD-Bundesparteitag Ende November zu dezentralen Aktionen gegen die Partei im ganzen Land auf.

Am 28./29. November soll der AfD-Bundesparteitag in Kalkar, NRW, stattfinden, zu dem 600 Delegierte, 150 Journalisten und 100 Gäste erwartet werden. Die knapp 14.000-Einwohner-Stadt in der Nähe der niederländischen Grenze hatte zuvor das OK des Gesundheitsamtes bekommen, die AfD legte ein Corona-Hygienekonzept vor.

Im Vorfeld des Bundesparteitags haben Linksextremisten zu „bundesweiten und dezentralen Aktionen“ gegen die „rassistische, antisemitische, antidemokratische frauenfeindliche AfD“ aufgerufen:

Als AntifaschistInnen im Ruhrgebiet rufen wir alle dazu auf eigenständige dezentrale und kreative Aktionen an den Tagen vor dem AfD Bundesparteitag gegen die AfD zu organisieren.“ (Antifa über Indymedia)

Aufgrund der Anpassung an die aktuellen Umstände in der Corona-Krise sollen die Antifa-Anhänger die antifaschistische Praxis in ihren Städten organisieren, Bezugs- und Aktionsgruppen bilden und „in den Tagen vor dem Bundesparteitag der AfD Aktionen in der eigenen Stadt“ organisieren, heißt es.

Die behördliche Genehmigung des AfD-Bundesparteitages in Corona-Zeiten basiert auf Sonderregeln und Ausnahmen für bestimmte Veranstaltungen in den aktuellen Corona-Regelungen. (sm)