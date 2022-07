Was über den Anschlag auf Shinzo Abe bekannt ist

Japans ehemaliger Ministerpräsident Shinzo Abe ist am Freitag einem tödlichen Attentat zum Opfer gefallen. Der 67-Jährige wurde auf einer Wahlkampfveranstaltung niedergeschossen und wenige Stunden danach von den behandelnden Ärzten für tot erklärt. Was bislang über die Tat bekannt ist:

Der Tatablauf

Abe hielt am Freitagvormittag auf einer Wahlkampfveranstaltung in der westjapanischen Stadt Nara eine Rede, als der Anschlag auf ihn verübt wurde. Er stand auf einer Bühne vor dem Yamato-Saidaiji-Bahnhof und warb vor den Wahlen zum Oberhaus des Parlaments am Sonntag für seinen Parteikollegen Kei Sato. Dieser gehört wie Abe der liberaldemokratischen Partei LPD an.

Gegen 11.30 Uhr Ortszeit näherte sich Abe von hinten ein mit einem grauen Oberteil und einer braunen Hose bekleideter Mann, wie auf Aufnahmen japanischer Fernsehsender zu sehen ist. Er feuerte mindestens zweimal auf den Ex-Regierungschef.

Rauch stieg auf, und die verängstigten Anwesenden duckten sich zu Boden. Abe brach blutend zusammen, und Umstehende begannen laut Augenzeugen mit einer Herzdruckmassage. Der Täter wurde zu Boden gerungen und von der Polizei festgenommen.

Der Todeszeitpunkt

Nach dem Anschlag wurde Abe mit einem Hubschrauber in die Universitätsklinik in der Stadt Kashihara gebracht. Laut dem staatlichen Rundfunksender NHK konnte er in den Minuten nach der Tat noch sprechen, bevor er das Bewusstsein verlor.

Um 12.20 Uhr wurde Abe nach Angaben des Medizinprofessors Hidetada Fukushima mit einem Herzstillstand in die Notaufnahme der Universitätsklinik eingeliefert. „Es wurden Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Leider ist er jedoch um 17.03 Uhr gestorben“, sagte Fukushima. Abe wurde den Ärzten zufolge von zwei Kugeln am Hals getroffen und starb an massivem Blutverlust.

Der Täter

Der 41-jährige Arbeitslose Tetsuya Yamagami aus Nara hat die Tat nach Polizeiangaben gestanden. „Der Verdächtige gab an, dass er einen Groll gegen eine bestimmte Organisation hege und die Tat begangen habe, weil er glaubte, dass der ehemalige Ministerpräsident Abe eine Verbindung zu ihr habe,“ sagte ein Polizeisprecher. Medienberichten zufolge soll es sich um eine religiöse Gruppe handeln.

Er gab demnach auch an, dass er ab 2002 drei Jahre lang bei der japanischen Marine gewesen sei. Dies werde noch überprüft. Für den Angriff verwendete er nach eigenen Angaben eine selbstgebaute Waffe. Die Waffengesetze in Japan zählen zu den strengsten der Welt. Die Wohnung des Verdächtigen wurde durchsucht, die Beamten beschlagnahmten dabei nach Polizeiangaben „mehrere handgefertigte waffenähnliche Gegenstände“. (afp/dl)