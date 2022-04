Wird Peking abgeriegelt? Einheimische haben Angst

In Chinas Hauptstadt steigt die Anzahl der Corona-Infizierten. Massentests beginnen und es könnte zu Abriegelungen kommen. Die Einwohner sind verängstigt.

In Pekings größtem Bezirk Chaoyang leben mehr als drei Millionen Menschen. Aufgrund von Panikkäufen sind die Regale in einigen Geschäften fast leer. Die Bewohner sind beunruhigt, weil die Behörden Massen-Coronatests durchführen. Wenn viele Menschen positiv getestet werden, könnte der Bezirk abgeriegelt werden.

Alle drei Millionen Menschen in diesem Bezirk müssen sich in dieser Woche testen lassen. In einigen Gebieten erstrecken sich die Schlangen für die PCR-Tests über mehrere Blocks.



Ab Montag müssen sich neben Chaoyang die Bewohner von 11 weiteren Bezirken in Peking und dem Umland innerhalb einer Woche dreimal testen lassen.

Aus Angst vor einem Lockdown drängen sich die Menschen in Geschäften und auf den Online-Plattformen. Vorräte wie Gemüse, Fleisch, Nudeln und Toilettenpapier sind begehrt.

„Die Menschen haben Angst. Einige Online-Einkaufsplattformen sind mit Bestellungen überlastet. Wir befürchten, dass die Nachfrage nach Lebensmitteln und Vorräten nicht mehr gedeckt werden kann und die Versanddienste eingestellt werden.“ – Einwohnerin, Peking.

Die Lebensmittelläden in Peking sind überfüllt. Die Bürger haben gesehen, wie schwierig es für die Bewohner von Shanghai war, während der Abriegelung Lebensmittel zu bekommen.

„Wir haben nicht lange nachgedacht und gekauft, was leicht zu lagern ist. Grünes Gemüse und ein paar Snacks für die Kinder. Ich hoffe, dass es nicht wie in Shanghai wird.“ – Einwohnerin, Peking.

Die Bewohner Pekings hoffen, dass ihnen nicht das Gleiche passiert wie in Shanghai.



„Natürlich sind wir besorgt. Der Lockdown wird Auswirkungen auf die Arbeitsplätze und die Wirtschaft Pekings haben.“ – Einwohner, Peking.

Die Angst der Anwohner ist berechtigt. Aufnahmen zeigen, dass die Behörden bereits damit beginnen, in Teilen Pekings Sperrzäune aufzustellen.