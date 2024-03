Das chinesische Regime versuche, eine Datenbank mit dem genetischen Material aller Menschen auf der Erde zu erstellen. Das sagte der republikanische Abgeordnete Mike Gallagher bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus zum Thema Bioökonomie und nationale Sicherheit am Donnerstag, 7. März.

„Die KP-Chinas hat die Vorherrschaft in der Biotechnologie und der Genetik zu einer nationalen Priorität im Wert von neun Milliarden US-Dollar gemacht“, so Gallagher. Das Regime plane, eine DNA-Datenbank „über jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf dem Planeten zu erstellen.“

Gallagher ist Ausschussvorsitzender des Sonderausschusses des Repräsentantenhauses zum strategischen Wettbewerb mit der Kommunistischen Partei Chinas (KPC).

Chinas Gen-Plan

Weiter sagte er: „Die Datenbank schließt US-Amerikaner ein, deren DNA sie [die KPC] mit Cyberhacks, Firmenaufkäufen und anderen Methoden sammelt. Dazu gehört auch die Sammlung der DNA von acht Millionen schwangeren Frauen weltweit.“

Gallagher bezog sich in seinen Äußerungen auf das chinesische Genforschungsunternehmen BGI. Dieses steht in Verbindung zum chinesischen Militär und bietet Frauen auf der ganzen Welt einen Pränataltest an. Die Daten von Mutter und Kind werden dafür zurück nach China gesendet, wo die staatlichen Behörden darauf zugreifen können.

Der militärische Flügel der KPC, die Volksbefreiungsarmee, versucht, genetische Daten zu nutzen, um neue Waffen und Überwachungstechnologien zu entwickeln, so Gallagher. „Genetisch maßgeschneiderte Waffen sind in Kreisen der Volksbefreiungsarmee gerade ein heißes Thema.“

Chinas DNA-Datenbank soll nach Angaben des Technologieportals „TechTalkers“ bereits über 100 Millionen Einträge enthalten.

Laut dem Australian Strategic Policy Institute, eine australische Denkfabrik für Sicherheitspolitik, verfügte China schon im Jahr 2020 über die weltweit größte DNA-Datenbank mit über 100 Millionen Einträgen. Ein Großteil des Erbgutes kam offenbar durch die Zwangsentnahme von Proben von ethnischen Minderheiten wie den Uiguren und Tibetern zustande. Die Diktatur wolle mit der Datenbank ihre Instrumente der Repressionen und Kontrolle im Namen von sozialer Stabilität erweitern.

Software zum Gedankenlesen

Zu diesem Thema äußerte sich Raja Krishnamoorthi, der ranghöchste demokratische Abgeordnete des Ausschusses. Seiner Aussage zufolge arbeitet die KP-Chinas an verschiedenen Arten der genetischen Veränderung und auch an der Entwicklung von Geräten zur Messung und Beeinflussung der Gehirnströme von Parteifunktionären. Er sagte:

Die KP-Chinas führt Menschenversuche durch, um [bessere] Soldaten zu entwickeln.“

„Einigen Berichten zufolge erforscht sie sogar Software zum Gedankenlesen, um sicherzustellen, dass KP-Funktionäre der Partei gegenüber loyal bleiben“, führt er fort.

Krishnamoorthi bezog sich in seinen Äußerungen auf im Jahr 2021 veröffentlichte US-Geheimdienstinformationen. Aus diesen ging hervor, dass die KP Chinas an der Entwicklung von „gehirngesteuerten Waffen“ arbeitet. Es wird vermutet, dass diese Technologie Genmanipulation und Kopplungsprozesse von Gehirn und Maschine umfasst. Diese zielten darauf ab, Menschen loyaler gegenüber der KP-Chinas und der kommunistischen Ideologie zu machen.

Ebenso gebe es Beweise dafür, dass das Regime versucht habe, seine Soldaten durch genetische Experimente für den Einsatz auf dem Schlachtfeld künstlich zu verbessern.

Krishnamoorthi warnt davor, dass eine Dominanz Chinas in der Bioökonomie gleichbedeutend damit wäre, der KPC die Erlaubnis zu erteilen, ihre kommunistische Ideologie direkt in die Menschheit „einzubrennen“.

„Es darf nicht zugelassen werden, dass die KPC ihre Werte dem genetischen Gefüge der Menschheit aufdrückt“, sagte er. „Wenn wir verlieren, blicken wir auf eine düstere Zukunft mit übermenschlichen Soldaten und Designerbabys.“

Vormachtstellung bei Biotechnologie

Tara O’Toole ist leitende Mitarbeiterin bei In-Q-Tel, einer Risikokapitalfirma, die die US-Geheimdienste unterstützt. Sie teilte dem Ausschuss mit, dass die KPC großen Wert auf die Biotechnologie legt, um die Krisen in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit und Nahrungsmittelknappheit zu lösen und „die Macht und den Einfluss der Vereinigten Staaten zu übertreffen“.

O’Toole sagte: „China hat ausdrücklich geschworen, die Biorevolution zu dominieren, und verfolgt aggressiv umfassende und ehrgeizige Strategien, um dies zu erreichen.“ Weiter teilte sie mit: „Wir müssen davon ausgehen, dass jedes chinesische Unternehmen mit der KPC und möglicherweise mit der Volksbefreiungsarmee in Verbindung steht, wenn es militärisch relevante Forschung betreibt.“

Gallagher bezeichnete die Bemühungen der USA, in der Biotechnologie „die Spielregeln festzulegen“, als „moralischen und ethischen Kampf“ mit dem kommunistischen Regime. „Da der Sektor mit astronomischer Geschwindigkeit voranschreitet, wird das Land, das das Rennen gewinnt, die ethischen Standards für den Einsatz dieser Technologien definieren können“, sagte er.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „China Creating Global DNA Database for Weapons, Surveillance Development: Rep. Gallagher“. (deutsche Bearbeitung mf)