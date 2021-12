Chinesische Regionen verbieten Weihnachtsfeiern wegen Corona

Einige lokale Behörden in China haben in diesem Jahr das Feiern von Weihnachten verboten und begründen dies mit der COVID-19-Pandemie.

In der Vorweihnachtszeit ist es für die Menschen in China schwer, in Weihnachtsstimmung zu kommen, weder online noch im wirklichen Leben. Lokale Behörden in einigen östlichen und südlichen Provinzen haben alle religiösen Aktivitäten an Weihnachten verboten.



Insider berichteten dem in den USA ansässigen Sender „Radio Free Asia“, dass die örtlichen Behörden für öffentliche Sicherheit die Kirchen gebeten hätten, an Weihnachten keine religiösen Versammlungen abzuhalten. Damit solle die Ausbreitung des Virus verhindert werden, hieß es.

In einem Bezirk in der ostchinesischen Provinz Zhe-jiang durften Restaurants und Kinos geöffnet bleiben, während die Kirchen geschlossen werden mussten. Einige fragen sich, ob die örtlichen Behörden religiöse Aktivitäten ins Visier nehmen.

Netizens in den chinesischen sozialen Medien wie Weibo haben auch Schwierigkeiten, Bilder von den diesjährigen Weihnachtsfeiern zu finden. Sie sagen, sie hätten nur Bilder aus den Vorjahren gefunden.

