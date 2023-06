Die Erinnerung wachhalten: Das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens

Gedenkveranstaltung in Washington, D.C. an die Opfer des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 in Peking, 2. Juni 2023. Foto: Madalina Vasiliu/The Epoch Times

Der damals fünfjährige Hu Yang war zu jung, um 1989 an der Demokratiebewegung auf dem Platz des Himmlischen Friedens teilzunehmen, die später von der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) mit Panzern und Gewehren gewaltsam niedergeschlagen wurde. Dennoch hält er die Erinnerung daran wach.

Im vergangenen Jahr, nur zwei Tage vor dem Jahrestag des Massakers, stand Hu vor einem lokalen Regierungsgebäude in seiner Heimatstadt – der historischen Stadt Xi’an im Nordwesten des Landes. Er hielt ein Plakat mit der Aufschrift „Vergesst den 4. Juni nicht, beendet die autoritäre Herrschaft“.

Hu’s Frau war vor Ort, um den Protest zu fotografieren. Über einen Freund, der außerhalb Chinas lebt, postete Hu das Bild dann auf Twitter, was in China verboten ist. Hu hoffte, die pro-demokratischen Stimmen des Landes zu repräsentieren, die er schmerzlich vermisste. Weltweit gab es an dem Tag immer eine Welle von Veranstaltungen, um das Blutvergießen am Jahrestag zu betrauern.

Er hatte keine Ahnung, dass dies sein Leben für immer verändern würde.

Foto: Shawn Ma/The Epoch Times Der chinesische Dissident Hu Yang im Mai 2023.

Hu hatte sorgfältig darauf geachtet, keine identifizierenden Informationen auf dem Foto zu hinterlassen. Er bedeckte sein Gesicht und verwendete ein Bildbearbeitungsprogramm, um den Namen des jeweiligen Stadtteils auf den Gebäudetafeln zu entfernen. Dennoch spürte die chinesische Polizei ihn auf.

Einige Stunden, nachdem das Foto ins Internet gestellt worden war, ging in Hus Wohnung unerwartet das Licht aus. Als er zur Tür hinausging, um nach dem Rechten zu sehen, sah er zu seinem Erstaunen mehr als ein Dutzend Menschen vor der Tür warten. Ein Mann drückte Hu zu Boden, während er ihm eine Pistole an die Hüfte presste. Die anderen stürmten in die Wohnung.

„Der Mann auf dem Foto, sind Sie das?“, fragte ihn ein anderer und hielt ihm eine Kopie des Fotos hin, das Hu auf Twitter veröffentlicht hatte.

Ein „Ja“ von Hu war alles, was die Männer brauchten, um seine Wohnung zu durchwühlen. Hu‘s 7-jähriger Sohn, der nicht wusste, was vor sich ging, begann zu weinen.

Die Männer, die sich nicht zu erkennen gaben, legten Hu Handschellen an und verhörten ihn über Nacht. Danach hielten sie ihn in einer aus einem Hotel umgebauten Haftanstalt fest. Dort bedrohte man ihn ständig und zwang ihn, zwei Dokumente zu unterschreiben, in denen er sich der „Störung der sozialen Ordnung“ und des „Anstiftens von Streitigkeiten und Provozierens von Unruhen“ schuldig bekannte. Beides vage Anschuldigungen, die von Peking häufig verwendet werden, um Andersdenkende zum Schweigen zu bringen.

Nach seiner Freilassung gegen Kaution musste Hu seine Aktivitäten bei der örtlichen Polizei melden. Ein weiterer Vorfall dieser Art könnte zu einer Anklage wegen des schwereren Vergehens der „Untergrabung der Staatsgewalt“ führen, das mit lebenslanger Haft geahndet werden kann, warnte ihn die Polizei.

Foto: Chung I Ho/The Epoch Times Eine Zeitungsseite vom 5. Juni 1989 ist in der 4. Juni-Gedenkausstellung in New York City zu sehen.

Verbotene Erinnerungen

Genau ein Jahr nach dieser Polizeirazzia, am Vorabend eines weiteren Jahrestages des 4. Juni, ist Hu in Kalifornien, um seine Geschichte zu erzählen – jetzt im Exil aus dem kommunistisch regierten Land, an das er den Glauben verloren hat.

Er erzählte von den vielen schlaflosen Nächten, in denen er von Albträumen heimgesucht wurde, in denen die Polizei ihn vor den Augen seiner weinenden Kinder überfiel und abführte. Er hat Schlaftabletten genommen, um nachts schlafen zu können.

Aus Enttäuschung über das Regime, und weil er in China keine Zukunft mehr sah, begab sich Hu zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Kindern auf eine 50-tägige beschwerliche Reise, um über Lateinamerika in die Vereinigten Staaten zu fliehen. Seine Flucht aus China war nicht unähnlich der Flucht vieler Tiananmen-Demonstranten vor über 30 Jahren, als das Regime begann, Jagd auf die Teilnehmer der Bewegung zu machen.

Er schätzt sich glücklich, dass er es trotz der vielen Gefahren, denen er ausgesetzt war, geschafft hat und stellt fest, dass die chinesischen Behörden im Vorfeld des Jahrestages eine Reihe prominenter Dissidenten im Land schikaniert, bedroht oder inhaftiert haben, um sicherzustellen, dass anlässlich des Jahrestages nichts geschieht.

Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Hu Yang Hu Yang erhält am 23. April 2023 im Liberty Sculpture Park eine Urkunde der Demokratischen Partei Chinas als Anerkennung für seine ehrenamtliche Arbeit.

„Die Kommunistische Partei wollte schon immer diesen Teil der Geschichte auslöschen, um die Menschen weiterhin täuschen zu können. Deshalb ist es umso wichtiger, sich daran zu erinnern“, so Hu gegenüber The Epoch Times.

Das Tiananmen-Massaker bleibt zusammen mit anderen brisanten Themen wie der Verfolgung der spirituellen Praxis Falun Gong eines der am meisten zensierten Themen in China, haben Analysten festgestellt. Bereits 2018 verfügte WeChat, eine der meistgenutzten Social-Media-Apps in China, über Algorithmen, um Bilder herauszufiltern, die Wörter enthalten, die auf einer schwarzen Liste stehen oder die visuell dem ähneln, was das Regime verbietet, so ein Bericht von Citizen Lab.

„In Festlandchina ist nichts zu sehen, kein Wort über den Vorfall“, sagte Hu.

Foto: Chung I Ho/The Epoch Times Eine Nachbildung der Göttin der Demokratie in der Gedenkausstellung zum 4. Juni in New York City.

Ein trotziger Geist lebt weiter

Doch auch wenn das Regime die Menschen vergessen lassen will, gibt es Gruppen, die fest entschlossen sind, sich nicht unterkriegen zu lassen.

Am 2. Juni wurde eine Gedenkausstellung zum 4. Juni in New York City eröffnet.

Sie befindet sich in einem beengten Büroraum in der Sixth Avenue in Manhattan und ist die einzige Dauerausstellung der Welt, die den Tiananmen-Demonstrationen gewidmet ist, nachdem ein ähnliches Museum in Hongkong auf Druck der Behörden geschlossen wurde. Die Adresse des Ausstellungsortes – 894 Sixth Avenue – stimmt zufällig mit dem Datum des Ereignisses überein.

„Es ist ein Symbol des Widerstands“, sagte der Direktor der Ausstellung, David Yu, und fügte hinzu, er hoffe, dass die Ausstellung den Menschen im Lande helfen könne, China von dem herrschenden kommunistischen Regime zu unterscheiden.

„Viele Amerikaner würden Chinesen sofort mit der Kommunistischen Partei in Verbindung bringen“, sagte er gegenüber The Epoch Times. „Aber durch die Ausstellung zum Gedenken an den 4. Juni hier werden sie vielleicht nachfragen und erkennen, dass das nicht stimmt. Das sind Chinesen, aber sie sind gegen den kommunistischen Totalitarismus. Sie sind Freiheitskämpfer.“

Foto: Chung I Ho/The Epoch Times Ein blutgetränktes Hemd von Jiang Lin, einem Journalisten der „People’s Liberation Army Daily“, der in der Nacht des 3. Juni 1989 von Polizeibeamten angegriffen wurde, in der Ausstellung zum Gedenken an den 4. Juni in New York City.

In der Ausstellung sind viele Gegenstände aus dieser Zeit zu sehen, darunter Fotos, das blutverschmierte Hemd eines chinesischen Reporters, der von bewaffneten Polizisten geschlagen wurde, als er über die Niederschlagung berichten wollte, und ein aus Hongkong gespendetes Zelt, in dem die pro-demokratischen Studenten während ihrer letzten Tage auf dem Platz des Himmlischen Friedens untergebracht waren.

Schwarze Banner mit Slogans, die bei den Massenprotesten 2019 in Hongkong gegen die Übergriffe Pekings beliebt waren, sowie Videos und Plakate der Bewegung werden in einem eigenen Raum ausgestellt, um die „gemeinsamen Ideale“ der Menschen auf dem Festland und in Hongkong zu zeigen, so Yu.

Foto: Chung I Ho/The Epoch Times Besucher der 4. Juni-Gedenkausstellung in New York City.

Yu unterrichtete am Dartmouth College und promovierte gleichzeitig in Wirtschaftswissenschaften an der Princeton University, als 1989 Panzer auf den Platz des Himmlischen Friedens rollten. In den Jahren danach engagierte er sich für die Demokratie und verzögerte sogar die Fertigstellung seiner Doktorarbeit um mehr als ein Jahrzehnt.

„Ich glaube, ich bin ein ziemlich sturer Mensch“, sagte er, als er über seine Lobbyarbeit in den letzten drei Jahrzehnten nachdachte. „Wenn ich einmal beschlossen habe, dass etwas getan werden sollte, dann mache ich weiter, ohne mich groß zu verändern.“

Hu konnte zwar nicht an der Eröffnungsfeier der Ausstellung teilnehmen, sagte aber, er werde sie auf jeden Fall besuchen, wenn er die Gelegenheit dazu habe.

„Dies sind unwiderlegbare Beweise dafür, wie grausam die kommunistische Partei die Studenten und Bürger behandelt hat“, sagte er. „Sie zeigen das wahre Gesicht der Kommunistischen Partei.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „‘A Symbol of Defiance’: Memory of Tiananmen Square Massacre Kept Alive by Advocates“ (deutsche Bearbeitung jw)