Datum: 16. März 2020



Internationaler Flughafen Peking

Das Terminal 3-D des internationalen Flughafens Hauptstadt Peking war am 16. März überfüllt mit chinesischen Passagieren, die aus Ländern zurückkehrten, die vom KPCh-Virus (Kommunistische Partei Chinas), allgemein bekannt als das neuartige Coronavirus, schwer getroffen wurden. Die Behörden in Peking hatten zuvor angekündigt, dass die Rückkehrer aus Übersee auf eigene Kosten 14 Tage lang unter Quarantäne gestellt würden.

Frau im Hintergrund: Im Moment wollen die Flughafenmitarbeiter, dass die Passagiere so schnell wie möglich nach unten gehen und ihr Gepäck holen, aber die Situation ist außer Kontrolle geraten. Es sind zu viele Leute da unten. Wir wollten sie kontrollieren, indem wir sie in Gruppen von 10 oder 20 Personen einteilen, aber das war unmöglich. Die Fahrgäste versuchten alle auf einmal nach unten zu eilen, und jetzt stehe ich in der Schlange, um in diesen Bus einzusteigen.

Aber der Flughafenbus ist so, er fährt nicht sofort ab. Es ist für uns alle unmöglich, sofort einzusteigen. Und das bedeutet, dass der Rückstau der Passagiere in der Flughafenlobby immer noch sehr groß ist.

Der Flughafen hat sogar die Aufzüge gestoppt, um einen Ansturm der Passagiere zu verhindern, aber es gibt keine Möglichkeit, die Passagiere gruppenweise nach unten zu bringen. Das Personal erklärt den Passagieren auch die Situation, aber es sind einfach so viele Passagiere, und jetzt sitzen sie alle hier fest.