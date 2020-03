Harbin City abgeriegelt: 300 Bewohner unter Quarantäne

Am 24. Februar 2020 wurde bei einem Patienten in Harbin City das Coronavirus nachgewiesen. Alle seine Nachbarn aus dem Gebäude Nr. 2 des Baoyu-Viertels, etwa 300 Personen, wurden in ein ausgewiesenes Hotel geschickt, um dort unter Quarantäne gestellt zu werden.

Frau im Hintergrund:

Es handelt sich um das Gebäude Nr. 2, die erste Einheit des Gebäudes Nr. 2.

Mann im Hintergrund:

Viele Krankenwagen sind hier, und Polizeiautos. Sie stehen vor einem Hotel und kennen den Namen dieses Hotels nicht. So unheimlich.

Ein weiterer Mann:

Schaut mal. Mehr als 10 Krankenwagen wurden heute losgeschickt, um mehr als 300 Menschen aus dem Baoyu-Viertel wegzubringen.

Harbin City unter Verschluss

Am 25. Februar wurde das Ausbreitungsniveau des Coronavirus in Harbin auf das gleiche wie in der Provinz Hubei gesetzt. Der Ausschuss für Stadtentwicklung der Dongcheng in Harbin hat allen Einwohnern die Reise nach Peking untersagt. Diejenigen, die sich bereits in Peking aufhielten, wurden unterdessen angewiesen, sich sofort zu isolieren.

Fahrer:

Mein Nummernschild ist auf der Straße verloren gegangen. Bitte helfen Sie uns, ich bitte Sie Herr Genosse.

Polizei:

Harbin ist jetzt abgeriegelt. Gehen Sie dahin zurück, wo Sie hergekommen sind. Harbin ist abgeriegelt, niemandem ist der Zutritt gestattet. Fahren Sie auf demselben Weg zurück, über den Sie hergekommen sind.

