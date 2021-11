„Hört auf, für Organe zu morden“: NBA-Spieler legt sich mit Peking an

Der türkische NBA-Spieler Enes Kanter bei einer Pressekonferenz. Er ist im Jahr 2017 an einem rumänischen Flughafen festgehalten worden, nachdem er sich kritisch über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geäußert hatte. Foto: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images

Enes Kanter vs. KP Chinas

Mit bemalten Turnschuhen und deutlichen Worten auf seinen Social-Media-Konten will NBA-Spieler Enes Kanter auf die Menschenrechtsverletzungen in China aufmerksam machen.

Der Basketballspieler der Boston Celtics, Enes Kanter, hat am 16. November Peking für die Massentötung von Gefangenen zur Gewinnung von Organen kritisiert.

„Hört auf, für Organe zu morden. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, schrieb der türkische Spieler gleichzeitig auf Twitter, Facebook und Instagram.

Zu Kanters Beiträgen gehören auch Fotos von einem neuen maßgeschneiderten Paar Turnschuhe, die dieselbe Botschaft vermitteln. Auf den Turnschuhen ist ein blau gekleideter Arzt zu sehen, der ein Organ hält, aus dem noch Blut tropft.

An der Schuhspitze sind eine Leber, eine Niere und ein Herz abgebildet; jedes Organ ist mit einem Preisschild versehen. Der Turnschuh ist durchgehend mit gemalten Blutflecken übersät.

„Stoppt die Organentnahme in China“, heißt es in fetten Buchstaben auf einer Seite der Schuhe.

NBA-Übertragung in China beschränkt – wegen Kritik

In den vergangenen zwei Jahren hat die NBA zweimal den Zorn des Regimes wegen Menschenrechtsfragen auf sich gezogen.

Im Oktober 2019 führte ein Tweet des damaligen Generaldirektors der Houston Rockets, der die Pro-Demokratie-Proteste in Hongkong unterstützte, dazu, dass die NBA wichtige chinesische Sponsoren verlor.

Der staatliche Fernsehsender CCTV und der Internetriese Tencent, die einen Fünfjahresvertrag über die Übertragung von NBA-Spielen abgeschlossen hatten, nahmen die Programme der Liga vorübergehend aus dem Programm.

Tencent nahm das Livestreaming kurz darauf wieder auf, aber Spiele der Philadelphia 76ers, zu denen Morey im November letzten Jahres wechselte, werden seitdem nur noch über Text- und Bild-Updates übertragen.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass Kanter das Regime anprangert. Im Oktober hatten seine offenen Worte zu Tibet Vergeltungsmaßnahmen aus China ausgelöst.

Dear Brutal Dictator XI JINPING and the Chinese Government Tibet belongs to the Tibetan people!#FreeTibet pic.twitter.com/To4qWMXK56 — Enes Kanter (@EnesKanter) October 20, 2021

Nachdem er ein zweiminütiges Video auf Twitter veröffentlicht hatte, in dem er die Unterdrückung der Religionsfreiheit in der Region durch das Regime anprangerte, verschwand das Livestreaming für Spiele der Celtics von Tencent.

Dem 29-Jährigen wurde die Spielzeit in dieser Saison deutlich verkürzt. Bislang hat er lediglich zwei Spiele mit etwa fünf Minuten Spielzeit absolviert – was einige Fans mit seinem Einsatz für Menschenrechte in Verbindung bringen.

Kanter reagierte auf seine Einschränkung mit den Worten. „Wenn du mich auf dem Platz einschränkst, werde ich dich außerhalb des Platzes bloßstellen“, schrieb er am 14. November auf Twitter.

Der Cheftrainer seines Teams, Ime Udoka, argumentierte jedoch, dass die Entscheidung, Kanters Einsatzzeit zu begrenzen, „ausschließlich auf Basketball basiert“ und verwies auf Kanters Schwäche in der Verteidigung.

„Wir haben eine Menge Jungs, die qualifiziert sind und spielen wollen, und sie sind wettbewerbsfähig, also werden sie unruhig. Man möchte ihnen Minuten geben, aber andere Jungs spielen gut“, soll Udoka gesagt haben.

Kanters Beiträge würden nicht ablenken, meint er. „Ich habe keine sozialen Medien. Ich habe von einigen Dingen gehört, aber die Leute haben das Recht, ihre Meinung zu äußern“, sagte Udoka. Ihm sei nur wichtig, dass seine Spieler sich nicht zum Basketball äußern.

Organraub seit 2006 bekannt

Detaillierte Berichte darüber, dass das Regime lebenden Gefangenen Organe entnimmt und sie auf dem Transplantationsmarkt verkauft, tauchten erstmals 2006 auf. Im selben Jahr wandten sich mehrere Informanten an die Epoch Times und enthüllten die illegalen Machenschaften.

Im Jahr 2019 bestätigte ein in London ansässiges Volkstribunal nach einer einjährigen Untersuchung die seit langem bestehenden Vorwürfe. Demnach habe Peking seit Jahren „in erheblichem Umfang“ Zwangsorgane entnommen und tue dies auch weiterhin. Die Hauptquelle für die Organe, so das Gericht, waren Anhänger von Falun Gong, einer spirituellen Disziplin, die seit 1999 brutal verfolgt wird.

Die Angst vor wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen hat die medizinische und internationale Gemeinschaft teilweise dazu veranlasst, die Augen vor den Missbräuchen zu verschließen, so einige Experten.

Solange sich nur Einzelpersonen dazu äußern, würde man Unterstützung bekommen, sagt Weldon Gilcrease, ein Magen-Darm-Spezialist an der Universität von Utah. Er wollte das Urteil des Tribunals innerhalb der Einrichtung thematisieren. Die Verantwortlichen haben jedoch Vorbehalte geäußert, weil sie befürchteten, dass China den Zustrom internationaler Studenten an die Universität stoppen würde, wenn sie sich dazu äußerten.

„Man bekommt definitiv Unterstützung auf individueller Ebene, aber wenn man versucht, das auf die Ebene der Institution zu heben, dann wird es ohrenbetäubend still“, sagte Gilcrease.

(Mit Material von The Epoch Times USA)

