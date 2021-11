Hongkong: Behörden verweigern „Economist“-Journalistin Visum

Die Behörden in Hongkong lehnten es ab, das Visum von Sue-Lin Wong, die als Korrespondentin für „The Economist“ arbeitet, zu verlängern. Die Australierin berichtete über Hongkong und China.

„Ich bin sehr traurig, dass ich nicht mehr aus Hongkong berichten kann. Ich habe es geliebt, die Stadt und ihre Menschen kennenzulernen. Ich werde euch alle vermissen“, so Wong auf Twitter.

Very sad I won’t be able to continue reporting from Hong Kong. I loved getting to know the city and its people. I will miss you all: https://t.co/04GelUc9bq pic.twitter.com/SgSvO2Ai4n

— Sue-Lin Wong 黄淑琳 (@suelinwong) November 12, 2021