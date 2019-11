Chaos in Hongkong: „Selbst Eliten sind nicht mehr sicher“

Tränengaseinsatz während der Mittagspause und ein Polizist, der Demonstranten mit einem Motorrad jagt. In Hongkong herrscht das Chaos. Aktivist Joshua Wong schreibt dazu auf Twitter:

„Kaum 9 Uhr morgens und auf der anderen Seite der Stadt, in Kwai Fong, überfährt ein durchgeknallter Verkehrspolizist auf dem Motorrad die Demonstranten. Mehrere Verletzungen wurden gemeldet. Schau dir das bis zum Ende an. Das ist sehr beunruhigend.“

Barely 9 o’clock in the morning, and across the other side of town, in Kwai Fong, a traffic cop gone berserk on a motorcycle is running protesters over. Several injuries reported. Watch till the very end. It’s very disturbing. pic.twitter.com/KlAeEIGGLA — Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) November 11, 2019

Ein weiteres Video zeigt Tränengasattacken. Auf Twitter heißt es dazu:

„Büroangestellte entkamen dem Tränengasangriff der barbarischen Bereitschaftspolizei. Die meisten von ihnen waren zum Mittagessen unterwegs. Würde eine verantwortliche Regierung ein solches Durcheinander zulassen, das in ihrem finanziellen Zentrum der Stadt passiert ist? Selbst die Eliten der Stadt sind nicht mehr sicher.

White-collar professionals were escaping the tear gas attack by the barbarian riot police. Most of them were out for lunch. Would an accountable government allow such a mess that happened at their financial city center?

Even city’s elites are no longer safe.#HongKong pic.twitter.com/2Scr29SeD1 — Nathan Law 羅冠聰 😷 (@nathanlawkc) 11. November 2019

#HKPoliceTerrorism shooting tear gas during lunch hour time in Central Hong Kong , crazy!😡😡😡😡😡 pic.twitter.com/U3qJfdoYJ2 — cantwaittolaugh (@cantwaittolaugh) 11. November 2019

From another source he seemed to be hit by a tear gas round, not beaten.

But anyway it is insane for #HKPolice to attack a businessman in suit, in Central, in lunch hour.

How can the foreigners feel safe in this city any more? pic.twitter.com/JgO9g8kBPX — ハルマユ ❀ 香港人、雨にも負けず ☂️🇭🇰😷 (@harumayu296) 11. November 2019

Bei neuerlichen Protesten in Hongkong hatte ein Polizist zudem einem Demonstranten in den Bauch geschossen. In einer Live-Übertragung auf Facebook war am Montagmorgen (Ortszeit) zu sehen, wie der Beamte seine Waffe zieht und versucht, an einer zuvor von Demonstranten blockierten Straßenkreuzung einen vermummten Mann festzunehmen. Ein anderer Vermummter nähert sich, der Polizist schießt ihm in die Brust.

Sekunden später gibt der Polizist zwei weitere Schüsse ab und ein weiterer Demonstrant geht zu Boden. Anschließend war zu sehen, wie Beamte die beiden Männer abtransportierten. Das erste Opfer lag in einer Blutlache. Der zweite Mann war bei Bewusstsein und sprach mit den Polizisten. Aus Polizeikreisen wurde der Einsatz von scharfer Munition gegen Demonstranten im Bezirk Sai Wan Ho bestätigt. Eine offizielle Erklärung zu dem Vorfall sei in Vorbereitung.

Seit Monaten gibt es in Hongkong regelmäßig Massenproteste für mehr Demokratie und gegen den wachsenden Einfluss von Festland-China. Ausgelöst worden waren sie zunächst durch ein Gesetzesvorhaben, das erstmals auch Auslieferungen nach Festland-China ermöglicht hätte. Inzwischen fordern die Demonstranten auch die Absetzung der pro-chinesischen Führung in der Finanzmetropole und freie Wahlen.

Die Proteste hatten sich nach dem Tod eines 22-jährigen Studenten am Freitag wieder verstärkt. Der junge Mann war eine Woche zuvor beim gewaltsamen Vorgehen von Polizisten gegen Demonstranten gestürzt.(afp)

