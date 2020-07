NTD: EU beschränkt Tech-Export nach Hongkong | Zweite Corona-Welle in China noch heftiger

Jetzt abonnieren! China im Fokus, die neue Serie von NTD Television.

Nach langem Schweigen droht Deutschland China jetzt zum ersten Mal für das harte Durchgreifen in Hongkong mit Konsequenzen.

Die EU wird beispielsweise die Technikexporte nach Hongkong begrenzen.

Die KPC-Virusepidemie ist letzte Woche in der Nordostchinesischen Stadt Dalian ausgebrochen und hat sich auf 8 Städte in 4 Provinzen ausgeweitet. Videos zeigen Passagiere, die in einer langen Schlange auf einen Virustest warten.