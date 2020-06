Zensurfreundlich: Apple schmeißt „Pocket Casts“ aus China-App-Store

Podcast mit verbotenen Inhalten? In China geht das schnell.

Pocket Casts ist eine der beliebtesten Apps für Podcasts. Dennoch entfernte Apple die iOS-Version aus seinem chinesischen App-Store – auf Druck der chinesischen Cyberspace-Zensurbehörde, wegen angeblich in China illegaler Inhalte.

Pocket Casts deutete an, dass man die App hätte wiederherstellen können, wenn man auf bestimmte Inhalte verzichtet hätte. Das habe man abgelehnt.

Man werde seine Inhalte nicht auf Wunsch Chinas zensieren.

Pocket Casts has been removed from the Chinese App store by Apple, at the request of the Cyberspace Administration of China. We believe podcasting is and should remain an open medium, free of government censorship. As such we won’t be censoring podcast content at their request.

— Pocket Casts (@pocketcasts) June 11, 2020