Aktuelle Cyberangriffe der KP Chinas auf Epoch Times

Liebe Leser,

die Website der Epoch Times ist seit einigen Tagen groß angelegten Cyberangriffen durch Hacker des chinesischen kommunistischen Regimes ausgesetzt. Die Quelle dieser Angriffe wurde der Epoch Times von einem staatlichen Nachrichtendienst bestätigt.

Vor allem in den USA, aber auch in Deutschland, könnten Leser beim Laden der Webseiten Schwierigkeiten haben. Möglicherweise gibt es Probleme, diese zu öffnen oder die Webseiten reagieren langsamer als gewohnt. Unsere Techniker-Teams arbeiten rund um die Uhr daran, die Probleme zu beheben, um Ihnen schnellstmöglich wieder den gewohnten Lesekomfort der Epoch Times zu gewährleisten. Schon jetzt kann mit Sicherheit gesagt werden, dass es bei den Cyberattacken keine Zugriffsversuche auf persönliche Daten von Abonnenten gegeben hat.

Noch ist unbekannt, ob die Angriffe mit den aktuell untersuchten Verdachtsfällen in Deutschland von Spionage für das kommunistische Regime in China in Verbindung stehen.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass die Kommunistische Partei Chinas (KPC) unsere Medien attackiert. Im Laufe der Jahre gab es bereits mehrfach Angriffe dieser Art gegen die Epoch Times, um unsere wahrheitsgemäße Berichterstattung – insbesondere über China und damit verbundene internationale Hintergründe – zum Schweigen zu bringen. Angriffe wie diese bestärken uns jedoch nur darin, weiterhin über die wahren Geschehnisse zu berichten und die Machenschaften des Regimes konsequent offenzulegen – während viele westliche Medienorganisationen die KPC zu beschwichtigen versuchen.

Die Verbindung zu Freiheit und wahrhaftiger Berichterstattung wurzelt in der Entstehungsgeschichte der Epoch Times im Jahr 2000. Damals hatten die Gründer der Epoch Times – aus China ausgewanderte Studenten – brisante und unter Lebensgefahr zutage geförderte Informationen über unsägliche Verbrechen im kommunistischen Überwachungsstaat mit in die USA gebracht. Dies hat das Pekinger Regime nie vergessen.

Liebe Leser und Abonnenten, wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung beim Bewahren der Wahrheit und des unabhängigen Journalismus – nicht nur in Bezug auf Themen in Verbindung mit China, sondern auch bei all den anderen brisanten Themen, über die andere nicht berichten.

Ihr Epoch Times Team