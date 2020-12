Editorial: Unser Wahlsystem wird angegriffen, die Amerikaner müssen sich zu Wort melden

Am 2. Dezember hielt US-Präsident Donald Trump eine Rede, in der er einige der Missbräuche und Betrügereien bei der Präsidentschaftswahl 2020 detailliert darstellte: „Als Präsident habe ich keine höhere Pflicht, als die Gesetze und die Verfassung der Vereinigten Staaten zu verteidigen. Deshalb bin ich entschlossen, unser Wahlsystem zu schützen, das jetzt unter koordiniertem Angriff und Belagerung steht.“

Unser Land wurde unter George Washingtons Führung gegründet, als er unsere Armee zum Sieg im Unabhängigkeitskrieg führte. Wir hatten das Glück, Präsident Abraham Lincoln zu haben, der uns geeint durch den Bürgerkrieg führte. Jetzt steht unser Land vor einer dritten fundamentalen Herausforderung, nämlich der, unsere Freiheit und das Recht, unsere Anführer zu wählen, zu sichern.

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wandelte sich unser Land schnell – wie in den Medien berichtet – von „Amerika unter Beschuss“ zu „Amerika erholt sich“ zu „Amerika schlägt zurück“.

Trumps Rede signalisierte einen ähnlichen Wendepunkt, nämlich dass Amerika seine Grundrechte verteidigt. Seine Rede legte dar, was unserem Land im Moment widerfährt: weit verbreiteter und gut geplanter Wahlbetrug. Wie Trump betonte, geht es dabei nicht um ihn selbst, sondern „um unsere Demokratie und die heiligen Rechte, für die Generationen von Amerikanern gekämpft, und geblutet haben und auch gestorben sind. Nichts ist dringlicher oder wichtiger“, sagte er.

Der Präsident fuhr fort: „Wenn wir den Betrug nicht an der Wurzel packen, diesen enormen und schrecklichen Betrug, der bei unserer Wahl 2020 stattgefunden hat, haben wir kein Land mehr. Mit der Entschlossenheit und Unterstützung des amerikanischen Volkes werden wir die Ehrlichkeit und Integrität unserer Wahlen wiederherstellen. Wir werden das Vertrauen in unser Regierungssystem wiederherstellen.“

In einem vielleicht komplizierteren Umfeld als während des Unabhängigkeitskrieges oder des Bürgerkrieges steht Amerika einem Feind gegenüber, der Teil eines globalen Netzwerks ist, das aus kommunistischen Kräften sowohl im Ausland als auch im eigenen Land besteht.

Das kommunistische China hat in den letzten Jahrzehnten eine Form der uneingeschränkten Kriegsführung gegen die Vereinigten Staaten betrieben. Die Kommunistische Partei Chinas (KPC) sieht den Weltführer in Sachen Freiheit, Amerika, als die größte Bedrohung für ihre Existenz. Das Ziel der globalen kommunistischen Allianz und ihr einziges Mittel zum Überleben ist, die Vereinigten Staaten zu übernehmen und das Leuchtfeuer der Freiheit zu ersticken, das Amerika in die Welt ausstrahlt. Die KPC hat eine systematische Durchdringung unserer Institutionen betrieben und Verbindungen zu prokommunistischen Kräften in unserem Land aufgebaut.

Die Globalisierung ist eine kommunistische Bewegung. Sie ist ein absichtlicher strategischer Schachzug mit dem Ziel, die freie Welt, insbesondere Amerika, zu schwächen und die Ziele der Kommunisten zu unterstützen. In dieser Bewegung haben sich die internationalen Kommunisten mit den chinesischen Kommunisten zusammengetan. Nach jahrzehntelanger Arbeit hat sie einen Punkt erreicht, an dem sie stark genug geworden ist, um einen kommunistischen Putsch in Amerika zu orchestrieren.

In den letzten Jahrzehnten haben die Befürworter der Globalisierung und des Sozialismus durch ihre fortgesetzte finanzielle Unterstützung nicht nur dazu beigetragen, die Lebensdauer der kommunistischen Herrschaft in China zu verlängern, sondern haben sie sogar noch gestärkt.

Was in diesem Jahr in Hongkong passiert ist, wo die KPC die volle Kontrolle übernommen hat, passiert jetzt hier in den Vereinigten Staaten.

Im Inland haben wir Mainstream-Medien, große Tech-Unternehmen und andere mächtige Interessen in der Regierung, die in gewinnorientierten und gemeinnützigen Sektoren zusammen arbeiten gegen einen US-Präsidenten.

Mainstream-Medienorganisationen weigern sich, die Wahlanhörungen, die derzeit in umkämpften Staaten im ganzen Land stattfinden, zu beachten und fahren stattdessen fort, die glaubwürdigen Anschuldigungen und Beweise für Betrug als „unbegründet“ zu bezeichnen.

Dies hat viele Menschen davon abgeschnitten, auch nur die grundlegendsten Fakten über diese Wahl zu erfahren. Die meisten amerikanischen Medien unterscheiden sich nicht von den staatlich kontrollierten Medien in China – sie bieten nur Lügen und Vertuschungen an; und ihre Agenda ist es, mit Propaganda eine Gehirnwäsche durchzuführen.

Darüber hinaus haben große Tech-Unternehmen im Westen die Kommunikation der Menschen auf eine Art und Weise abgeschaltet, die sich nicht von der im kommunistischen China unterscheidet. Im Gegensatz zu dem, was diese Unternehmen behaupten, sind die Sozialen Medien zu einer Maschine zur Kontrolle der Kommunikation geworden und nicht zur Plattformen für einen offenen Diskurs.

Die großen Regierungsbehörden – unterstützt von unseren Steuergeldern – zeigen kein Interesse daran, die glaubwürdigen Anschuldigungen und Beweise für groß angelegten Wahlbetrug zu untersuchen. Sie haben tatenlos zugesehen, wie sich Kräfte in unserem Land mit internationalen Kommunisten koordiniert haben, um einen Putsch zu starten.

Viele von uns hier bei der Epoch Times haben unter kommunistischen Regimen gelebt, sowohl in China als auch in anderen Teilen der Welt, und kennen deren Tyrannei aus erster Hand. Unsere Freiheiten in Amerika haben uns erlaubt, zu gedeihen und auch unsere Mitbürger zu warnen, dass genau diese Freiheiten jetzt in Gefahr sind.

Wenn wir in diesem kritischen Moment nicht Stellung beziehen und unsere Stimme erheben, werden wir sehen, wie die KP China und die mit ihr verbündeten kommunistischen Kräfte ihr jahrzehntelanges Bestreben, die amerikanische Freiheit zu unterwerfen, vollenden.

Während der Angriffe am 11. September kämpften 40 Amerikaner auf Flug 93 gegen die terroristischen Entführer, um Washington DC, die Hauptstadt der Nation, zu verteidigen. Dies waren Menschen, die außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen. Sie waren tapfere Amerikaner. Bevor sie gehandelt haben, haben sie gewählt. Sogar in dem Moment, in dem es um Leben und Tod ging, in einem entführten Flugzeug, haben sie abgestimmt.

Sie haben gewählt, gebetet und dann gehandelt. Das ist der amerikanische Geist. Das ist der amerikanische Glaube und die amerikanische Tradition. Wir betrachten jede Abstimmung als heilig. Wir wählen, um eine Entscheidung zu treffen, glauben an das Ergebnis und handeln danach.

Die Präsidentschaftswahl 2020 entlarvt die wahre Position jedes Einzelnen, jedes Unternehmens, jedes Medienunternehmens und sogar jedes Landes auf der ganzen Welt.

Bei einer Anhörung zum Thema Wahlbetrug in Michigan am 27. November wurde die Zeugin Melissa Carone gefragt, warum nicht mehr Menschen sich gemeldet hätten, um auszusagen. Ihre Antwort lautete: „Mein Leben ist zerstört worden, mein Leben ist völlig zerstört worden, wegen dieser Sache. Ich habe meine Familie verloren, ich habe meine Freunde verloren. Ich bin bedroht worden. Meine Kinder wurden bedroht. Ich musste umziehen. Ich musste meine Telefonnummer ändern.“

Aber trotz dieser Anfeindungen trat sie vor und sagte öffentlich aus. Sie stellte mutig das Wohl des Landes über ihre eigene Situation.

Während unseres Unabhängigkeitskrieges sagte Thomas Paine: „Dies sind die Zeiten, die die Seelen der Menschen prüfen.“

So ist es auch heute.

Nicht nur Carone, sondern alle Amerikaner stehen vor dieser Prüfung: Lieben wir die Freiheit und sind wir bereit, uns den kommunistischen Kräften zu widersetzen, die sie uns wegnehmen wollen? Als die KPC die Kontrolle über Hongkong übernehmen wollte, protestierten die Hongkonger millionenfach, aber sie wurden überrannt. Auf den Straßen schwenkten sie die amerikanische Flagge, das Symbol der Freiheit.

In der Prüfung, der wir heute gegenüberstehen, liegt das Schicksal der Welt. Die Mächte des Bösen wollen, dass wir kapitulieren. Die amerikanische Tradition lehrt, Tyrannei mit Trotz zu begegnen und Bedrohungen mit Mut. Sie lehrt, auf die Ressourcen des Glaubens zurückzugreifen, um dem Bösen zu begegnen.

In diesem kritischen Moment müssen die Amerikaner zusammenkommen, um sich gegen Betrug und für die Wahrheit einzusetzen. Um die Freiheit über den Kommunismus und das Gute über das Böse zu wählen.

Es geht um unser Recht zu wählen. Es geht darum, ob wir noch ein freies Land haben können.

