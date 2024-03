„Babar der Elefant“-Zeichner Laurent de Brunhoff gestorben

Der für die „Babar“-Kinderbücher bekannte französische Autor und Zeichner Laurent de Brunhoff ist nach Berichten in US-Medien im Alter von 98 Jahren im US-Bundesstaat Florida gestorben. Er sei am Freitag in seinem Zuhause in Key West gestorben, zitierte die Zeitung „New York Times“ de Brunhoffs Ehefrau Phyllis Rose. Demnach sprach sie von Komplikationen nach einem Schlaganfall.

Die Geschichten vom kleinen Elefanten Babar wurden millionenfach verkauft und in Dutzende Sprachen übersetzt. Laurent de Brunhoff schrieb rund 20 Bände der Kinderbuchreihe, sein Vater Jean hatte zuvor sieben Bände geschaffen. Tatsächlich war es Jeans Mutter, die den Elefanten erfunden und ihren Kindern als Gutenachtgeschichte erzählt hatte. (afp)