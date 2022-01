Ballett-Profi: „Haben viel, viel, viel Inspiration bekommen“

Tanya und Julio Acevedo waren früher Profiballetttänzer an einem deutschen Theater, jetzt haben sie eine eigene Ballettschule – die Interdance Münster. Klassischen chinesischen Tanz bei Shen Yun zu erleben, empfanden sie für ihre eigene Arbeit sehr bereichernd. Von der Aufführung und der chinesischen Kultur haben sie „uuhi, viel viel viel! Inspiration bekommen“, wie Julio Acevedo im Interview mit NTD sagte.

„Ja, das ist sehr interessant, eine andere Kultur anzuschauen, die sehr ähnlich zum Ballett ist, und das macht uns noch mehr Freude“, sagte Acevedos Frai Tanya nach der Sonntagnachmittag-Vorstellung von Shen Yun Performing Arts im Kölner Musical Dome. „Es war sehr farbenfroh und es gibt auch ein anderes Gefühl und das finde ich toll, ganz, ganz schön.“

Der klassische chinesische Tanz bei Shen Yun ist das Herz jeder Aufführung. Über Jahrtausende wurde er Dynastie für Dynastie bereichert und zu einem der umfassendsten Tanzsysteme der Welt entwickelt. Neben der systematischen Ausbildung in Grundlagen und Posen sowie athletischen Elementen ist das besondere Merkmal des klassischen chinesischen Tanzes der innere Ausdruck der Tänzer, mit dem Geschichten lebendig erzählt werden.

Besonders imponiert hat ihrem Mann Julio die Leichtigkeit der Tänzerinnen und Tänzer: „Ich finde diese Leichtigkeit der Mädels total schön, also superschön. Das werden wir vielleicht für unser nächstes Stück beibringen…. Die Männer sind richtig stark und sehr leicht. Alles sehr … also ich kann nur Gutes sagen. Ich bin sehr begeistert“.

Julio Acevo ist ehemaliger Silbermedaillengewinner des Internationalen Ballettwettbewerbs in Südafrika und wurde 2005 mit dem Fleur du Cap Theater Award für Tanz Show Corazon Latino ausgezeichnet.

Auch von der Choreografie war er begeistert: „Ich finde sie superschön. Sie gefällt mir optisch sehr gut. Es gibt immer was zu sehen, es ist eine richtig tolle Choreografie. Sehr, sehr schön. Für mich eine tolle Show“.

Viel Leidenschaft, Arbeit, Schweiß und Tränen

Als ehemalige Tänzer seien sich beide sehr bewusst, wie viel Arbeit hinter der Produktion steckt.

„Wir sind immer froh, so etwas zu sehen. Das Publikum weiß nicht, wie viele Stunden man braucht, um so eine Show auf die Beine zu bringen“, sagte Julio Acevedo. „Und wir denken: Mein Gott! Um das zusammen zu schaffen, müssen die Tänzer Tausende Stunden üben – jeden Tag ohne Ausnahme, egal ob es Silvester oder Weihnachten ist.“

Seine Frau Tanya ergänzt: „Damit sich alle gleichzeitig bewegen, braucht es viel Übung und viel, viel, viel Arbeit. Ich kann mir vorstellen, wie schwer das war.“

„Es soll aussehen, als ob das leicht ist. Aber wie mein Mann sagt, es wird vom Publikum unterschätzt. Das ist Teil von der Fantasie, die man auf der Bühne zeigt. Aber da stehen bestimmt Schmerzen, viel Leidenschaft, Schweiß und Tränen dahinter. Vielleicht sind sie krank und haben Kopfschmerzen, aber auf der Bühne lächeln sie mit Leichtigkeit“.

Wir schätzen sehr, was sie auf die Bühne bringen. Wir schätzen das sehr!“, sagte Tanya.

Shen Yun gastiert noch bis zum 11. Januar in Köln. Dann wird das New Yorker Ensemble im Zuge der Europa-Tournee als Nächstes wieder von 11. bis 13. März in Mülheim an der Ruhr in Deutschland zu sehen sein. Nach weiteren Auftritten unter anderen in Frankreich, England, Spanien, Polen und Österreich wird Shen Yun in Deutschland auch noch nach Berlin, Ludwigsburg, Bremen, Füssen, Mannheim und Frankfurt kommen.

