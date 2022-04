Bauingenieur: „Wir sind für etwas Höheres bestimmt“

Susanne und Sergej Siebert bei der Shen-Yun-Aufführung in Bremen am 15. April. Foto: NTD

Shen Yun in Bremen

Neben den bunten Kostümen und dem Sinfonieorchester von Shen Yun vermittelt die Show tiefe Werte wie Barmherzigkeit und Mitgefühl. Die Zuschauer vermissen diese in der heutigen Zeit und schätzen deswegen umso mehr, dass die Künstler sie auf der Bühne wieder zum Leben erwecken.

Susanne und Sergej Siebert haben gemeinsam die Aufführung von Shen Yun Performing Arts in Bremen angeschaut. Beide empfanden sie als „entspannt“, aber zugleich mit „vielen kleinen Geschichten sehr spannend“.

Dem Bauingenieur bei Airbus gefiel bei der Show vor allem, dass sie „sehr lebendig“ war. Auch sah er eine Verbindung zwischen der Kultur mit dem „Göttlichen“. Die Aufführung sendete das Signal, „dass wir eigentlich für etwas Höheres bestimmt sind“, meint er.

Die Show „zeigt, dass wir nicht einfach so auf dieser Erde verweilen“. Die Aufführung von Shen Yun habe Siebert zudem „menschlich inspiriert“ und „auf neue Ideen“ gebracht. „Das ist immer gut.“

Bauingenieur: „Ich musste einfach hierhin“

Hendrik Schwegmann ist „ein Freund von Musik und Kunst“, deswegen hat ihn die Aufführung von Shen Yun im Metropol Theater Bremen schwer beeindruckt, erzählt er im Interview mit dem Sender NTD. Der Bauingenieur hat durch Facebook von der Show erfahren und sofort gedacht: „Das musst du dir anschauen.“

Foto: NTD Bauingenieur Hendrik Schwegmann bei der Shen-Yun-Aufführung in Bremen am 15. April.

„Ich komme auch von ein bisschen weiter weg – aus Osnabrück. Das sind anderthalb Stunden Fahrt. Aber ich musste einfach hierhin, klare Sache.“ Die Fahrt hat sich „auf jeden Fall“ gelohnt, erzählt Hendrik Schwegmann.

Anklang fand er an dem, „was durch Shen Yun vermittelt wird, wie die Werte Barmherzigkeit, Mitgefühl und Glaube“, sagt der Bauingenieur. „Das sind Werte, die ich auch persönlich sehr hochhalte.“

Im finalen Stück der Aufführung – „Die Offenbarung der Barmherzigkeit“ – wird eine Zeit prophezeit, in der die grundlegenden menschlichen Tugenden wie Integrität und Mitgefühl nicht mehr vorhanden sind. „In einem Stück wird die Zeit gezeigt, in der diese Werte nicht mehr so da sind und dass das eine ziemlich schwere Krise bedeutet“, erinnert sich Schwegmann.

Das betreffe die heutige Zeit, „aber auch natürlich China besonders“, erzählt er. „Ich bin da vorher nicht so im Bilde gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man das dann so über diese Stücke transportiert bekommt, das hat mich schon hart getroffen.“

Seinen Freunden werde er Shen Yun auf jeden Fall empfehlen, betont er, „weil sie genauso sind wie ich. Sie halten diese Werte auch sehr, sehr hoch.“



„Ich bin mir ziemlich sicher, wenn alle diese Werte wieder hochhalten würden, wäre die Welt definitiv ein besserer Ort.“

Patentierter Spezialeffekt hinterlässt Eindruck

Klaus von Hammel war als Ingenieur vor allem von der Bühnentechnik beeindruckt. Der mittlerweile patentierte Spezialeffekt der Shen-Yun-Shows erzeugt ein visuelles Gefühl, als ob die Figuren auf der Bühne mit dem digitalisierten Hintergrund verschmelzen würden.

„Der Übergang, wie die Leute in den Hintergrund reinspringen und dann auf dem Display im Hintergrund erscheinen, das war ganz witzig gemacht“, erzählt er.

Für den Diplomingenieur bei Airbus war auch „sehr interessant, einen anderen kulturellen Einblick zu sehen“. Von der Meditationsschule Falun Gong und der Verfolgung der Falun-Gong-Übenden hat von Hammel das erste Mal gehört. „Es gibt ja anscheinend in China eine Minderheit, die ihre kulturellen Sachen von New York aus in die Welt tragen.“

„Barmherzigkeit, Glücksgefühl und Freiheit“

Stefan Pruschko ging am 15. April „völlig unvoreingenommen“ ins Metropol Theater in Bremen, um die Aufführung von Shen Yun anzuschauen. „Ich habe sie einfach auf mich wirken lassen“, erzählt der Programmierer gegenüber NTD.

In den Stücken hat er eine „offene Kultur“ miterlebt, die „wir uns in Deutschland auch zu Herzen nehmen sollten“. Er hob das Positive heraus, „Barmherzigkeit“ und das „Glücksgefühl, die Freiheit“.

Von der Aufmachung der Show gefiel ihm „der gesamte Eindruck“. „Es ist farbenfroh und das ist überraschend – einfach schön.“ (sza)

