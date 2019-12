Donald Trump aus der Nähe betrachtet: Die wahre Geschichte seiner Präsidentschaft

„Im Januar 2019 begann ich mit der Arbeit an der autorisierten Geschichte der Trump-Präsidentschaft. Daran schlossen sich über Monate geführte Gespräche mit dem Präsidenten selbst, seiner Familie und leitenden Mitgliedern seiner Regierung an. Dass dies eine beispiellose, faszinierende Reise in eine der schillerndsten Präsidentschaften der amerikanischen Geschichte werden würde, damit hatte ich damals voll und ganz gerechnet. Doch was wirklich auf mich zu kam, traf mich dennoch vollkommen unvorbereitet.“

Doug Wead, ehemals Berater von George Bush sen. und George Bush jun., gibt erstmals exklusive Einblicke in Donald Trumps erste Jahre im Weißen Haus, beginnend in der Nacht seines Wahlsiegs. Mit genauester Recherche rekonstuiert er diese spannende Nacht und die Wechselbäder der Gefühle für Trumps Familie und das Wahlkampfteam im Trump-Tower.

Das Buch enthält bisher unveröffentlichtes Material sowie exklusive Interviews mit dem US-Präsidenten, mit Insidern aus dem Weißen Haus wie Stabschef Mick Mulvaney und mit den Familienmitgliedern Jared und Ivanka Kushner, Donald Trump Junior, Eric und Lara Trump sowie Tiffany Trump.

„Das dritte Amtsjahr, in dem ich meine Arbeit aufnahm, sollte sich als eines der ereignisreichsten in der Geschichte unseres Landes entpuppen. Dem Präsidentenamt selbst und auch unserer Demokratie stand eine Bewährungsprobe bevor. Und ich sollte dabei sein, ganz nah dran, und alles mitbekommen.“

Meine Absicht lautete, wahrhaftig und fair zu schreiben.“

Ein Berater, der kaum jemals anderen Autoren oder Journalisten zu Gesprächen oder gar Aufzeichnungen zur Verfügung stand, war Jared Kushner, der Ehemann von Trumps Tochter Ivanka.

„Mehrere Monate lang stand tatsächlich infrage, ob ich auch Zugang zu Kushner erhalten sollte. Er war in allen bisherigen Büchern eine markante Hintergrundfigur, wurde aber nie als Quelle angeführt. Sämtliche Geschichten stammten aus zweiter oder dritter Hand. Würde er mir zur Verfügung stehen? Schließlich wurde diese Tür dann nach und nach für mich geöffnet – und damit eine reiche Quelle unschätzbarer Insiderinformationen, ganz wie ich es erwartet hatte. Zunächst wollte mich Jared Kushner unsere Gespräche nicht aufzeichnen lassen, sodass ich auf hingekritzelte Notizen angewiesen war. Dabei waren seine Geschichten die allerwichtigsten. Er erzählte sie auf dem Sofa in seinem Haus in Georgetown, während das Kaminfeuer knisterte, oder in seinem Büro, das zwischen dem Oval Office und der Suite des Stabschefs im erlesenen Südkorridor des West Wing lag.“

Ein weiteres Highlight sind Donald Trumps noch nie zuvor veröffentlichte private Gedanken über viele der führenden Politiker der Welt, darunter Angela Merkel, Boris Johnson und Kim Jong-Un.

Kurz gesagt, ist dies ein Buch, das man zumindest sich selbst schenken sollte, um über Weihnachten mit Donald J. Trump und seiner erstaunlichen Familie durch politische Ereignisse, persönliche Hintergründe und gesellschaftliche Realitäten in den USA zu wandern.

Doug Wead, der schon eng und respektvoll mit anderen Präsidenten zusammengearbeitet und auch über sie geschrieben hat, ist ein erstaunlich lesbarer, ja unterhaltsamer Wurf gelungen. Vieles in Dialogform wiedergegeben, wie es sich zugetragen hat, und wie es ihm nun von den direkten Zeugen im Weißen Haus berichtet wurde.

Der Finanzbuch Verlag bezeichnet selbst seine nur wenige Tage nach dem englischen Original erscheinende deutsche Ausgabe als verlegerischen „Schnellschuss“. Im positiven Sinn kann man das nur bestätigen: Er sitzt, er belebt und verhilft zu Kenntnissen und Erkenntnissen, welcher Art auch immer, das bleibt dem Leser überlassen.

Doug Wead

Donald Trump: Die wahre Geschichte seiner Präsidentschaft – Mit bisher noch nie da gewesenem Zugang zum Präsidenten, seiner Familie und seinen engsten Beratern

Verlag: FinanzBuch Verlag (11. Dezember 2019)

Gebundene Ausgabe: 560 Seiten

ISBN-10: 395972280X

Euro 24.99

In allen Buchhandlungen und bei Amazon