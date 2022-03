Datenschutzbeauftragte über Shen Yun: „Gute Laune und mentale Erfrischung“

Mühlheim an der Ruhr

Mühlheim an der Ruhr ist die zweite Station in Deutschland auf der Europa-Tournee der chinesischen Künstlergruppe Shen Yun Performing Arts aus New York. Bis Sonntag ist sie dort noch zu sehen. Der farbenfrohe Streifzug durch 5000 Jahre chinesische Kultur mit Live-Orchester, klassischem chinesischen Tanz und modernster Bühnenleinwand-Technologie wurde vom Publikum begeistert aufgenommen. Gerade nach zwei Jahren Entbehrungen durch die Pandemie.

Wladislawa Wiesner aus Köln hat als Datenschutzbeauftragte eines Konzerns täglich mit den tendenziell eher trockenen Themen Jura und Gesetzen zu tun. Shen Yun ist für sie ein „Highlight“, dass den Menschen „gute Laune“ bringt.

Durch Freundschaften mit Chinesen und ihre Reisen nach China ist sie mit der Kultur Chinas verbunden und fand die Kulturshow:

Toll! Weil es so farbenfroh ist, macht es auch – vor allem in dieser Coronazeit – sehr gute Laune, so ein bisschen belebend und erfrischend.“

Die zahlreichen ethnischen Gruppen in China haben ihre eigenen Traditionen, Tänze und Ästhetik, die durch Shen Yun auf den Bühnen der Welt entfaltet werden.

„Generell finde ich traditionelle Tänze sehr wichtig für die heutige Gesellschaft. Ich finde es auch sehr gut, dass Tänze aus verschiedenen Provinzen in China dargestellt werden, weil die chinesische Gesellschaft auch sehr divers ist. Es zeigt, dass das Land eine ganz große Pluralität und verschiedene Kulturen hat. Und das ist sehr faszinierend, finde ich.“

Bauingenieur: „So etwas Schönes und Erholsames gibt wieder Hoffnung“

Nach all „der Tristesse der Corona-Pandemie gibt einem so etwas Schönes und Erholsames wieder Hoffnung“, sagte Matthias Ribka, Bauingenieur im Bereich Immobilienmanagement, der mit seiner Frau Sabine die Freitagabendvorstellung von Shen Yun in Mühlheim besuchte.

„Mit Shen Yun taucht man in eine vergangene Welt ein, die Schönheit suggeriert und auch eine glückliche Zeit“, resumiert er seine Eindrücke gegenüber Epoch Times in der Pause.

„Gerade jetzt, wo der Winter zu Ende geht und es in den Frühling geht, freut man sich über die vielen vielen bunten Farben. Und die Artisten strahlen eine so große Freude aus, die überträgt sich direkt auf das Publikum“.

Besonders beeindruckt haben ihn vor diesem Hintergrund die Harmonie und Farbenpracht des Pflaumentanzes: „Das war Perfektion. Diese Spirale, die sich da drehte [ aus Fächern in Form von Pflaumenblüten], und die Harmonie in den Bewegungen“.

In der chinesischen Kultur symbolisiert die kleine rosa Pflaumenblüte traditionell für Mut. Sie trotz der Härte des Winters und erinnert daran, dass der Frühling ganz nah ist.

„Perfekt inszeniert“

Das Ganze sei perfekt inszeniert, sagte Ribka weiter, mit harmonischer Musik und einem einmaligen Zusammenspiel zwischen Tänzern und Hintergrund.

„Die Illusion, die entsteht, wenn die Figuren in den Himmel steigen oder wieder aus dem Himmel auf die Bühne. Genau auf die Minute, das ist jahreslanges Training“.

Diabetes-Beraterin Sabine Ribka teilte die Begeisterung ihres Mannes: „Es ist von der Musik, von den Klängen von den ganzen Kostümen wirklich atemberaubend und unglaublich schön. Da steckt unglaublich viel Arbeit drinnen. Es war ein unglaublich wunderschöner Abend.“

Tradition als Wegweiser für die Zukunft

Frau Ribka findet die Mission der Künstler von Shen Yun, die traditionelle chinesische Kultur wieder aufleben zu lassen, wichtig.

Auch ihr Mann pflichtete ihr bei: „Die Tradition zu pflegen sehr wichtig. Das ist etwas, was in der heutigen Zeit sehr verloren geht. Sie haben einen Grund und das ist auch etwas was der Jugend auch ein bisschen fehlt. Disziplin und Tradition.“

„Ich sage immer: Wer die Gegenwart verstehen möchte, muss die Tradition kennen. Und wer die Gegenwart kennt, der kann in die Zukunft steuern.“

Pferdezüchterin genießt farbenfrohe traditionelle Kultur

Cornelia Dick aus Duisburg ist gelernte Industriekauffrau und züchtet Pferde auf dem eigenen Gestüt und sah Shen Yun in Mülheim an. „Das war wirklich wunderschön. Was ich ganz toll finde ist, wie das gestaltet ist, auch vom Künstlerischen.“

„Die Hintergrundbilder fand ich wunderschön. Farblich sehr sehr gut dann mit den Kleidern abgestimmt, das hat eine ganz ganz tolle Wirkung gehabt, diese Farben. Diese Tänze – wunderschön“, sagte sie weiter.

Die visuelle Verschmelzung des digitalen Hintergrunds und des Bühnengeschehen ist eine Erfindung von D.F., dem künstlerischen Leiter von Shen Yun.

Sie ermöglicht es den Darstellern, sich zwischen Bühne und animiertem Hintergrund hin- und herzubewegen, so Shen Yun.

Ich habe früher selber Ballett getanzt und das ist natürlich jetzt hier nochmal eine andere Liga, das ist nochmal schwieriger. Diese schweren Sprünge hat man im Ballett nicht auf diesem Niveau. Das geht ja schon fast ins Akrobatische rein, also ich kanns wirklich nur jedem empfehlen.“

Frau Dick schätzte auch die traditionellen Werte als besondere „Würze“ des Abends. „Also ich halte viel von alten Werten und ich mag es nicht wenn alles, was mal war, kaputt gemacht wird, nur um es neu zu machen. Ich finde, dass die alten Werte in jeder Kultur nicht unterdrückt werden sollten, sondern beibehalten werden sollten und auch gefördert werden sollten.“

Die turbulente Reise des Publikums durch die vorkommunistische Kultur des alten Chinas hatte ein Happy End.

„Es ist natürlich ein sehr sehr schönes Ende, ein tolles Ende, so wie es eigentlich auch sein sollte. Was den Menschen auch wieder Hoffnung gibt.“ (aw/nh)

Shen Yun gastiert noch bis zum 13. März in Mülheim an der Ruhr. Nach weiteren Auftritten in Frankreich, England, Spanien, Polen und Österreich wird Shen Yun in Deutschland auch noch nach Berlin, Ludwigsburg, Bremen, Füssen, Mannheim und Frankfurt kommen:

Shen-Yun- Aufführungen 2022:

7.–12. Jan. 2022 Köln, Deutschland 24.–26. Jan. 2022 Salzburg, Österreich 11.–13. März 2022 Mülheim an der Ruhr, Deutschland 28.–30. März 2022 Berlin, Deutschland 9.–13. April 2022 Ludwigsburg, Deutschland 15.–17. April 2022 Bremen, Deutschland 20. April–1. Mai 2022 Berlin, Deutschland 28.–30. April 2022 Graz, Österreich 4.–8. Mai 2022 Füssen, Deutschland 10.–12. Mai 2022 Mannheim, Deutschland 31. Mai – 3. Juni 2022 Frankfurt am Main, Deutschland