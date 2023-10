Die frisch gekrönte Miss NTD teilt ihr Schönheitsgeheimnis

32 Kandidatinnen nahmen an der Endrunde der Miss-NTD-2023-Wahl in New York City teil. Foto: Samira Bouaou/The Epoch Times

Der chinesischsprachige Fernsehsender NTD aus New York hat zum ersten Mal einen Schönheitswettbewerb veranstaltet. Dabei ging es nicht nur um Schönheit und Talent. Die Teilnehmerinnen wurden auch nach traditionellen chinesischen Tugenden bewertet.

Für Cynthia Sun kam die Krönung zur Miss NTD völlig unerwartet. „Ich habe noch nie in meinem Leben Schuhe mit so langen Absätze getragen“, sagte die 24-Jährige aus Houston, Texas. Die erst seit Kurzem in New York ansässige Sun ist Menschenrechtsaktivistin, Sozialforscherin und Sprecherin des Falun-Dafa-Informationszentrums.

Sun, eine gebürtige Chinesin, liegt die Wiederbelebung der traditionellen Kultur am Herzen, deshalb nahm sie auch am ersten Globalen Chinesischen Schönheitswettbewerb des Fernsehsenders NTD teil. Sie schaffte es bis in die Endrunde und wurde am 30. September schließlich zur Siegerin gekrönt.

NTD steht für „New Tang Dynasty“. Der Name spielt auf das goldene Zeitalter Chinas an – die Tang Dynastie. Das Schwestermedium von The Epoch Times hat eine Reihe von Wettbewerben ins Leben gerufen, um die traditionelle Kultur zu fördern.

Bei dem Schönheitswettbewerb ging es nicht nur um äußere Schönheit und Repräsentationsfähigkeit, sondern auch um fünf Tugenden, die in der traditionellen chinesischen Kultur eine wichtige Rolle spielen: Moral, Rechtschaffenheit, Anstand, Wohlwollen und Treue.

Der Fokus auf traditionelle Kultur war für Sun ausschlaggebend, an dem Wettbewerb teilzunehmen: „Mich faszinierte die Aufgabe, die traditionellen Werte, die eine Frau in China auszeichneten, wiederzubeleben und sich daran zu erfreuen“, sagte sie.

Schnelle Freundschaften und Schwesternschaft

Sun beschrieb den einwöchigen Wettbewerb als „wert- und bedeutungsvoll“, nicht nur wegen der innigen Freundschaften, die sie mit den 31 anderen jungen Frauen aus der ganzen Welt schloss, sondern auch, weil sie durch den Wettbewerb mehr mit ihrer Herkunft in Berührung kam.

Sun ist in Texas geboren und aufgewachsen. Sie hat dort auch die University of Texas at Austin besucht. Anfangs hatte sie das Gefühl, dass einige der anderen Teilnehmerinnen viel besser auf den Wettbewerb vorbereitet waren und ein besseres Verständnis für die chinesische Kultur hatten als sie selbst. Nach der Krönungszeremonie wurde ihr klar, wie viel sie in der kurzen Zeit gelernt hatte.

„Es hat mich wirklich beeindruckt, wie viel ich in dieser Woche gelernt habe und wie viel stärker ich mit der chinesischen Tradition und Kultur verbunden bin“, sagte sie. „Ich habe nicht nur gelernt, was es heißt, an einem Schönheitswettbewerb teilzunehmen, sondern auch darüber, wie traditionelle chinesische Frauen sein sollten. Welche Werte uns ausmachen, und wie sich diese in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen zeigen und was wir nach außen hin vermitteln.“

„Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir das alle als Team gemacht haben. Ich gewinne diese Krone nicht für mich selbst. Sie steht für die Entwicklung, die wir alle durchgemacht haben.“

„Wir nennen uns jie-mei, was auf Chinesisch ‚Schwestern‘ bedeutet, weil es sich wirklich so anfühlt“, sagte sie. „Wir waren den ganzen Tag und Nacht zusammen, haben zusammen trainiert und es fühlt sich an, als wären wir in unseren Herzen heute vereint gewesen.“

„Morgen wird jeder Tausende Kilometer zurück in seine Heimatstädte auf der ganzen Welt reisen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass dieser Moment etwas ganz Besonderes ist. Etwas, an das wir uns für den Rest unseres Lebens erinnern werden“, sagte sie.

Stimme für die Stimmlosen

Sun arbeitet für die Regierung und setzt sich für Menschen ein, die im kommunistischen China wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Als Miss NTD hofft sie, den unterdrückten Stimmen in China eine Stimme zu geben.

„Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die mir erzählt haben, wie sie wegen ihres Glaubens verfolgt werden“, sagt sie. „Mich erfüllt es, ihre Geschichten mit der Welt zu teilen und so den unterdrückten Stimmen Gehör zu verschaffen.“

„Heute Abend waren unter den 32 Kandidaten einige, die vor der Verfolgung in China geflohen sind. Sie haben mir sehr tiefgründige und bedeutungsvolle Dinge erzählt. Wenn ich das höre, möchte ich dieses Menschenrechtsthema in größerem Rahmen bekannt machen. Es ist ein internationales Thema, ein Thema, das jeden Einzelnen betrifft.“

China ist noch kein Jahrhundert kommunistisch. Die Geschichte des Landes ist bereits seit 5.000 Jahren dokumentiert. Einst wurde es das „Land der Götter“ und das „Himmlische Reich“ genannt, denn die Chinesen glaubten, ihre Kultur sei ein Geschenk des Himmels.

Obwohl China überwiegend von Han-Chinesen bevölkert war, lebten dort rund 50 ethnische Minderheiten. Alle Gruppen in den verschiedenen Dynastien glaubten an die Harmonie zwischen Himmel, Erde und Menschen.

Doch seit die Kommunistische Partei Chinas (KPC) im Jahr 1949 die Macht übernommen hat, hat sie zahlreiche gewaltsame Kampagnen zur Auslöschung der traditionellen chinesischen Kultur und Geschichte gestartet.

Noch heute werden uigurische Muslime, Christen und Anhänger von Falun Dafa (auch bekannt als Falun Gong) wegen ihres Glaubens verfolgt. Die Menschenrechtsverletzungen gegen Gläubige reichen von Verleumdungen und Inhaftierungen bis hin zu Folter und erzwungenen Organentnahmen bei lebendigem Leib.

Als Menschenrechtsaktivistin nutzt Sun ihre Kanäle und macht auf diese Menschenrechtsverbrechen aufmerksam, von denen die KPC lange Zeit versucht hat, sie zu vertuschen.

Selbstvertrauen

Für Frau Sun sind innere Schönheit und Selbstvertrauen untrennbar miteinander verbunden. Sie ist überzeugt, wenn Menschen sich ihrer Wurzeln bewusst und bodenständig sind, strahlen sie innere Schönheit und Selbstvertrauen aus, was auch andere Menschen inspirieren kann, sich stärker auf ihre Kultur, ihre Herkunft und Familie zu besinnen, sagte sie. „Das wird zu einer viel reicheren und gesünderen Gesellschaft insgesamt führen.“

Auszeichnungen

Miss NTD erhielt als Preis die Phönix-Krone mit fünf Saphiren, 10.000 US-Dollar in bar, ein 18-karätiges Weißgold-Set mit einer Phoenix-Halskette und Ohrringen sowie weitere Geschenke.

Außerdem erhält die Gewinnerin neben medialer Präsenz die Möglichkeit, ein NTD-Programm zu moderieren, als Zeremonienmeisterin bei NTD-Veranstaltungen aufzutreten, an weltweiten Vortrags- und Reisemöglichkeiten teilzunehmen und als Ehrengast bei verschiedenen Veranstaltungen dabei zu sein.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Newly Crowned Miss NTD Shares Her Concept of Beauty“ (deutsche Bearbeitung nh)